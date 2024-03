Michał Missan: Konkrety dla kobiet

Drogie Elblążanki! Życzę Wam dużo szczęścia, radości i jak najszybciej pięknej, elbląskiej wiosny. Szczególnie, jako osoba wiele lat związania z ratownictwem medycznym, życzę Wam zdrowia! Dlatego dziś, z okazji Dnia Kobiet, proponuję razem z moją drużyną projekty przygotowane specjalnie dla Was! – mówi Michał Missan, kandydat na Prezydenta Elbląga.

Pierwszy to profilaktyka nowotworowa, czyli projekt „Zdrowa Elblążanka”. To organizacja bezpłatnych badań USG piersi dla kobiet w wieku od 25 roku życia do 45 lat.

Drugi to "Jestem w ciąży, jestem Elblążanką". To szereg inicjatyw dla Elblążanek, które spodziewają się dziecka, na przykład "Darmowy segregator ciążowy", czyli specjalny segregator do przechowywania dokumentacji medycznej dostępny bez dodatkowych opłat w urzędzie miasta. W programie również akcja informacyjna, dlaczego tak ważne jest pierwszeństwo i ustępowanie miejsca kobietom w ciąży. Zaprosimy do współpracy urzędy, sklepy i inne instytucje w mieście.

Trzeci to "Piekarczyk wita na świecie", czyli Wyprawka dla Elbląskiego Malucha. Będzie to box powitalny zawierający prezenty od miasta na dobry początek. Każdy nowo narodzony maluch otrzyma specjalnie przygotowany zestaw, w tym segregator pediatryczny, body, pieluszki tetrowe i flanelowe, pierwszą książeczkę i inne niezbędne akcesoria.

Drogie elblążanki, chciałbym także, żebyście miały realny wpływ na to, co się dzieje w mieście, Dlatego na naszych listach, także na tak zwanych jedynkach, większość, to kobiety.

Konkrety dla Kobiet to ważna część mojego programu, a w tym tygodniu, prezentowałem także między innymi propozycje dla środowiska sportowego:

Stadion Miejski przy ul. Krakusa będzie stadionem lekkoatletycznym. Będzie to stadion wielofunkcyjny, czyli wciąż będą mogli z niego korzystać piłkarze. Sportowcy, chcąc osiągać sukcesy, muszą nie tylko ciężko pracować, ale także mieć do tej pracy odpowiednie warunki. Zapewnię wsparcie dla młodzieżowych klubów sportowych oraz uruchomię dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach oraz elbląskie kluby seniorskie.

W moim programie jest również propozycja dla młodych mieszkańców miasta. Powołam Pełnomocnika ds. Dzieci i Młodzieży.

Razem wypracujemy, w porozumieniu z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pracą z młodzieżą na co dzień, zajmującymi się pracą z Wami na co dzień, rozwiązania odpowiadające na współczesne potrzeby uczniów i studentów.

Wprowadzę granty na realizację ciekawych inicjatyw młodych, kreatywnych elblążanek i elblążan, wspólnie stworzymy miejsce spotkań dla młodzieży.

I jeszcze jedno! Wśród naszych kandydatek i kandydatów do Rady Miejskiej jest też silna reprezentacja ludzi młodych! Na pewno będą skutecznie działać w imieniu młodych elblążanek i elblążan.

Wkrótce będę prezentował kolejne propozycje programowe.

Pozdrawiam!

Michał Missan

Wiceprezydent Elbląga

Kandydat na Prezydenta Elbląga

