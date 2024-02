Czytelniczka: Czemu tną na Mickiewicza?

- Dlaczego przy Mickiewicza tak intensywnie cięte są drzewa? - z taką sprawą zgłosiła się do nas jedna z naszych Czytelniczek. Była m. in. zbulwersowana usuwaniem gałęzi, skracaniem koron itd. Zapytaliśmy o prowadzone prace Zarząd Zieleni Miejskiej.

Fot. Anna Dembińska

Do ZZM skierowaliśmy pytania nie tylko o te prace, ale ogólnie o działania dotyczące miejskiej zieleni prowadzone w Elblągu w okresie zimowym. Jak podkreśla Ewa Karpiuk, dyrektor ZZM, prace związane z wycinką drzew oraz korektą koron na terenie Elbląga trwają od połowy października i będą kontynuowane do końca lutego.

- Wykonywane są w pasach drogowych, parkach, na zieleńcach miejskich - wylicza Ewa Karpiuk. - Obecnie przeprowadzane cięcia w pasach drogowych wykonuje się na zlecenie Departamentu Zarząd Dróg w Elblągu - podkreśla.

W przesłanej nam odpowiedzi dyrektor ZZM wyjaśnia, że cięcia koron drzew w pasach drogowych (wzdłuż jezdni i chodników, jak na wspomnianej ul. Mickiewicza) mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wokół drzewa.

- Są to typowo cięcia techniczne, inaczej: nie przyrodnicze. Są to działania polegające na likwidacji lub złagodzeniu zagrożeń kolizji drzew z różnymi elementami infrastruktury miejskiej: dachami, oknami, ścianami budynków, lampami ulicznymi, przewodami elektrycznymi, znakami drogowymi czy też sygnalizacją świetlną. Bardzo często zdarza się, że drzewa wcześniej wytypowane do zabiegów pielęgnacyjnych należy wyciąć, ze względu na niezauważone uszkodzenia z poziomu gruntu a dostrzeżone dopiero z poziomu korony (z podnośnika) - tłumaczy dyr. Karpiuk.

Gdzie takie prace będą realizowane w najbliższym czasie?

- W najbliższej przyszłości będą przeprowadzane dalsze korekty koron drzew powiązane przede wszystkim z usuwaniem jemioły na drzewach. Te zabiegi będą wykonywane w pasach drogowych: ul. Kościuszki, Moniuszki, Grota-Roweckiego, al. Grunwaldzka - wymienia Ewa Karpiuk.