Czytelnik: „Na Barona nie ma jak przejść chodnikiem”

To zdjęcie zrobiliśmy jeszcze przed interwencją Straży Miejskiej (fot. MM)

- Kierowcy parkują samochody przy ul. Barona, blokując przejście pieszym. Ledwo można się przecisnąć chodnikiem, a co ma powiedzieć matka pchająca wózek z dzieckiem? - z takim problemem zgłosił się do naszej redakcji jeden z Czytelników. Co na to Straż Miejska?

Przy ul. Barona nie ma wystarczającej liczby miejsc parkingowych, więc kierowcy często parkują na części chodnikach. - Problemem nie jest to, że parkują, tylko jak to robią. Często zajmują całą szerokość chodnika, że ledwo można się przecisnąć, a co ma powiedzieć matka pchająca wózek z dzieckiem? - uważa jeden z Czytelników, mieszkaniec ul. Barona. Jak mówi, największy problem z blokowaniem chodnika przez auta jest wieczorami i w weekendy. - Wtedy po prostu trzeba iść ulicą, żeby nie zahaczyć jakiegoś auta o lusterko – dodaje mieszkaniec. O sytuację na ul. Barona zapytaliśmy Straż Miejską. Komendant Arkadiusz Kulik przyznał, że problem jest mu znany i że strażnicy interweniowali w tym miejscu. - Strażnicy stwierdzili, że pojazdy na chodniku utrudniają ruch pieszym. W wyniku podjętych czynności wystawiono 19 "żółtych kartek" (informacja o niedozwolonym parkowaniu i grożących za to sankcjach), a w jednym przypadku zastosowano postępowanie mandatowe. Informuję, że rejon ten w związku naruszeniami prawa ruchu drogowego będzie stale monitorowany przez Straż Miejską – stwierdził Arkadiusz Kulik.

Maciej Modrzewski