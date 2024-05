Czytelnik: Na Legionów jest niebezpiecznie

- Od lat apelujemy o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń typu ustawienie znaku T-27, namalowanie na jezdni czerwonych pasów ostrzegawczych czy ustawienie barierek ograniczających nagłe wejście na pasy, ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda z ulicą Niepodległości... - napisał do nas Czytelnik. To jego reakcja na sprawę piątkowego potrącenia 11-latki na ul. Legionów przez jednego z kierowców.

„Dziś (10 maja) w godzinach porannych na przejściu dla pieszych na ul. Legionów 18-letni kierowca suzuki SX4 potrącił poruszającą się na hulajnodze 11-latkę. Dziewczynkę przewieziono na badania do szpitala” - informowaliśmy dziś na naszych łamach. W tej sprawie napisał do nas pan Konrad, nasz czytelnik: „Jako mieszkańcy tego osiedla od lat apelujemy do władz miasta o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na tym przejściu dla pieszych oraz jego wyeksponowanie, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu. Ulica Legionów jest ulicą prostą i długą, która często staje się miejscem nadmiernie szybkiej jazdy czy nocnych wyścigów. Przejściem tym codziennie dziesiątki dzieci udają się do Szkoły Podstawowej nr 15 czy do pobliskich dwóch przedszkoli. Od lat apelujemy o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń typu ustawienie znaku T-27, namalowanie na jezdni czerwonych pasów ostrzegawczych czy ustawienie barierek ograniczających nagłe wejście na pasy, ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda z ulicą Niepodległości... Pomysłów, w tym nisko kosztowych było wiele, ale niestety zabrakło dobrej woli ze strony władz.” - to fragment jego listu do redakcji. 12 kwietnia pan Konrad napisał do Urzędu Miasta maila, w którym zwrócił uwagę na bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na ul. Legionów zlokalizowanego przy budynku Legionów 47a. „Obserwacje Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie poprawy widoczności omawianego przejścia dla pieszych po ustawieniu znaków D-6 „przejście dla pieszych” z tłem fluorescencyjnym potwierdziły podobnie jak obserwacje KMP {Komendy Miejskiej Policji – przyp. SM], że nie ujawniono wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, jak również nie zgłoszono i nie odnotowano zdarzeń z udziałem pieszych. Ocena skuteczności powyższego rozwiązania pokazuje prawidłowość wprowadzonych zmian” - czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Janusza Nowaka, ówczesnego wiceprezydenta Elbląga. „Liczymy, że nowe władze wykażą się większą empatią i rozsądkiem w stosunku do mieszkańców miasta ich rodzin a zwłaszcza dzieci. Już nie liczymy, ale oczekujemy podjęcia stosownych zmian w tym miejscu i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na wskazanym przejściu dla pieszych.” - pisze pan Konrad w mailu do naszej redakcji.

