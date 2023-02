Czytelnik: Sielanka chce na osiedlu likwidować miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

- Spółdzielnia Sielanka na klatkach schodowych bloków przy ul. Żeglarskiej i ul. Owocowej wywiesiła ogłoszenie, z którego wynika, że ma zamiar zlikwidować część miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na osiedlu. Ma to niby odbyć się na wniosek lokatorów tych bloków - mówią mieszkańcy, którzy zgłosili się do naszej redakcji. Jak wyjaśnia nam prezes Spółdzielni Sielanka, jest to na razie sondaż, który ma wykazać, ile obecnie jest mieszkańców uprawnionych do parkowania na tzw. kopertach i żadna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

- Mam kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych i jestem mieszańcem jednego z bloków przy ul. Owocowej. W ogłoszeniu Sielanki, które od jakiegoś czasu znajduje się na naszych klatkach, mowa tu w większości o parkingach, na których jest tzw. szlaban, więc wjazd i możliwość parkowania mają tam jedynie mieszkańcy osiedla. Nie wiem, ile osób obecnie ma kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, ale nie rozumiem także wniosku o likwidację części z nich. Przecież stan lokatorów z taką kartą może być zmienny: ktoś taki może się wprowadzić lub nabyć takie uprawnienia, jeśli nawet obecnie ich nie ma - mówi 62-letni elblążanin, mieszkaniec ul. Owocowej, który zgłosił się z tą sprawą do naszej redakcji.

Mężczyzna dodaje, że na osiedlowych kopertach „parkują często osoby bez uprawnień do tego”. - Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej powinna zostać przez kierowcę umieszczona w widocznym miejscu. Można o tym zapomnieć raz, czy dwa razy, ale nie przez pół roku, czy kilka miesięcy. Na kopertach, na naszym osiedlu parkują osoby bez uprawnień i to zapewne one złożyły wniosek do Sielanki o likwidację takich miejsc – mówi mężczyzna.

Spółdzielnia Sielanka wyjaśnia, że na razie prowadzi sondaż dotyczący uprawnień do parkowania na tzw. kopertach i rzeczywiście odbywa się on na wniosek mieszkańców bloków ul. Żeglarskiej i ul. Owocowej.

- Obecnie w obrębie 3 budynków mieszkalnych Żeglarska 42-43, 47-48 i Pionierska 5a-5b wyznaczone są 22 miejsca parkingowe, w tym 8 miejsc przeznaczonych dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej. Na wniosek grupy mieszkańców (podpisany przez 16 właścicieli lokali mieszkalnych) w sprawie likwidacji części miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, spółdzielnia przed podjęciem decyzji o zmianie ilości miejsc postojowych przeprowadza sondaż w tych budynkach w celu ustalenia, ile aktualnie osób jest uprawnionych do parkowania na miejscach przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - czytamy w mailu przesłanym nam przez Ewę Smerża, prezes Spółdzielni Sielanka.

Spółdzielnia na klatkach tych bloków zamieściła ogłoszenie, w którym prosi, by osoby uprawnione do parkowania na tzw. kopertach przedłożyły w spółdzielni odpowiednie dokumenty. Mają na to czas do 10 lutego.

- W Spółdzielni miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczane są każdorazowo, stosownie do złożonych wniosków i potrzeb mieszkańców, którzy posiadają aktualną kartę uprawniającą do korzystania z uprawnień przewidzianych dla osób niepełnosprawnych w przepisach ruchu drogowego. Wystąpienia mieszkańców zarówno o wyznaczenie nowego miejsca, jak również o jego likwidację, każdorazowo rozpatrywane są z uwzględnieniem m. in. istniejącej już liczby przedmiotowych stanowisk, a także ogólnej liczby miejsc na parkingu, dbając również o pozostałych mieszkańców użytkujących parking - wyjaśnia prezes Sielanki.

Ewa Smerża zapowiada również, że po upływie terminu na przedłożenie przez mieszkańców zamieszkałych w budynkach ul. Żeglarska 42-43, 47-48, ul. Pionierska 5a-5b aktualnych uprawnień, spółdzielnia podejmie decyzję o tym, ile miejsc postojowych będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- Podsumowując, stwierdzamy iż w spółdzielni funkcjonuje zasada, iż każdorazowo na wniosek osoby niepełnosprawnej, podlega zmianie liczba miejsc postojowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli te potrzeby zmniejszają się, to liczba miejsc jest redukowana, ale po uprzednim wystąpieniu mieszkańców danego osiedla. Weryfikacja miejsc postojowych na osiedlu jest nadal w toku, a o wynikach sondażu powiadomimy mieszkańców osiedla stosownym ogłoszeniem na klatkach schodowych, co zwyczajowo jest przyjęte jako tryb postępowania w każdym z osiedli - wyjaśnia prezes Sielanki.