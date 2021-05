Dla hospicjum na Jasną Górę

Jacek Lemierski w piątek (28 maja) wyjedzie z Elbląga do Jasnej Góry na rowerze. - Chciałbym uzbierać pieniądze na zakup wyposażenia dla nowego oddziału dziennego w elbląskim hospicjum - mówi rowerzysta dla kanału YT Częstochowa Info - Video.

Kolarz rozpocznie swój przejazd w piątek (28 maja) o godzinie 9. - Będę jechał non stop, tylko z prezerwami na posiłek. Szacuję, że w 24 godziny przejadę tę trasę - mówi Jacek Lemierski.

Skąd pomysł na taką inicjatywę? - Moi rodzice, szczególnie moja mama dużo pomaga osobom potrzebującym, biednym, z niepełnosprawnościami. Stwierdziłem, że pójdę w mamy ślady - wyjaśnia kolarz.

Elbląskie hospicjum można wesprzeć wpłacając pieniądze na zbiórkę na jednym z portali crowdfundingowych. „Kilka słów o naszym Domu hospicyjnym. W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu zakładającego remont, modernizację i rozbudowę naszego domu hospicyjnego. Cóż, przyszło nam kontynuować ww. prace w szczególnych okolicznościach roku 2020 i 2021, kiedy to w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nasze stałe wydatki znacznie wzrosły, a wpływy do naszego budżetu bardzo zmalały, gdyż akcje charytatywne, które miały przynieść spory zastrzyk finansowy dla naszego Hospicjum, musieliśmy odwołać. Dlatego prosimy dziś, abyście byli z nami! Zapraszamy do udziału w tegorocznej akcji, w takim okrojonym wymiarze.“ - możemy przeczytać na stronie zbiórki.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyły się tradycyjne „Pola nadziei“, podczas których elbląskie hospicjum prowadziło zbiórkę pieniędzy.

Link do zbiórki jest tutaj.