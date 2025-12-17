UWAGA!

----

Dla kogo Informacja Turystyczna?

 Elbląg, Dla kogo Informacja Turystyczna?
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego czy Grupa Wodna? Te dwa podmioty złożyły oferty na prowadzenie przez kolejne dwa lata Informacji Turystycznej w Elblągu. Kogo wybiorą elbląscy urzędnicy?

Przez ostatnie lata punkty Informacji Turystycznej prowadził elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Umowa kończy się z 31 grudnia 2025 r., dlatego urzędnicy ogłosili konkurs na prowadzenie IT na kolejne dwa lata.

Operator IT z ratusza otrzyma co roku 220 tys. zł i dwa punkty: całoroczny w Ratuszu Staromiejskim oraz sezonowy w Bramie Targowej. W tegorocznym konkursie urzędnicy dali szansę wnioskodawcom na zdobycie dodatkowych punktów poprzez utworzenie trzeciego punktu IT. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach ratusz przekazywał 160 tys. zł rocznie na prowadzenie Informacji Turystycznej.

Oferent ma zapewnić pracowników do obsługi punktów, znających język angielski (dodatkowo także niemiecki), którzy będą udzielać informacji turystom odwiedzającym nasze miasto, pomagać im w rezerwacjach noclegów, sprzedawać pamiątki, ale także będą przygotowywać materiały promocyjno-reklamowe o Elblągu, prowadzić statystyki odwiedzin punktów informacji turystycznej, prowadzić i aktualizować bazę turystyczno-noclegową i przeprowadzać rocznie minimum 2 tysiące ankiet wśród turystów, prowadzić turystyczną stronę miasta w Internecie i współpracować z przedsiębiorcami tej branży i urzędem w sprawie promocji wydarzeń i imprez.

Do ratusza wpłynęły oferty elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Grupy Wodnej. Komisja konkursowa ma czas do 16 stycznia na rozpatrzenie ofert.

SM

  • Grupa Wodna to organizacja pozarządowa? Czy pożytku publicznego?
  • Przypominam, że sezon turystyczny za 3 miesiące, a na 1 Maja 2 nadal chlew na parterze, na Placu Konstytucji nadal można krowy wypasać, a na rogu Wigilijnej / Stary Rynek nadal króluje nowoczesna forma parterowej kamienicy. A urzędniki Ratusza udają, że jak coś prywatne to nie wolno tykać i może im na głowę narobić, a się nie obrażą / jak mawiała Zofia Merle w sztuce Tyma /
  • Po co dwa punkty obok siebie? Ktoś tu widzi logikę? Biuro promocji miasta nie może tego ogarnąć, za trudne? Czy ktoś dysponuje danymi ile osób przychodzi do informacji turystycznej? 5 tygodniowo czy 500?
  • to prawda, a na Pestolazziego na przeciw Liceum nadal stoi spalony samochód i syf dookoła, nic nikomu nie przeszkadza, takiego syfu w mieście nie pamiętam, liście grabią w parku przez Bożym Narodzeniem, a chwasty były przez całe wakacje,
  • Kto będzie przez 16 dni tym zarzadzał, jak umowa kończy się 31 grudnia, a urząd będzie do 16 stycznia decydował?
  • Jak to możliwe, że w konkursie dla organizacji pozarządowych bierze udział przedsiębiorca? Ten konkurs był zamieszczony w miejscu dla organizacji pozarządowych. Czy Redakcja może odpowiedzieć na pierwsze zadane pytanie, bo może Grupa Wodna jednak jest organizacją pozarządową lub pożytku publicznego?
