Dla kogo Informacja Turystyczna?

Elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego czy Grupa Wodna? Te dwa podmioty złożyły oferty na prowadzenie przez kolejne dwa lata Informacji Turystycznej w Elblągu. Kogo wybiorą elbląscy urzędnicy?

Przez ostatnie lata punkty Informacji Turystycznej prowadził elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Umowa kończy się z 31 grudnia 2025 r., dlatego urzędnicy ogłosili konkurs na prowadzenie IT na kolejne dwa lata.

Operator IT z ratusza otrzyma co roku 220 tys. zł i dwa punkty: całoroczny w Ratuszu Staromiejskim oraz sezonowy w Bramie Targowej. W tegorocznym konkursie urzędnicy dali szansę wnioskodawcom na zdobycie dodatkowych punktów poprzez utworzenie trzeciego punktu IT. Przypomnijmy, że w ubiegłych latach ratusz przekazywał 160 tys. zł rocznie na prowadzenie Informacji Turystycznej.

Oferent ma zapewnić pracowników do obsługi punktów, znających język angielski (dodatkowo także niemiecki), którzy będą udzielać informacji turystom odwiedzającym nasze miasto, pomagać im w rezerwacjach noclegów, sprzedawać pamiątki, ale także będą przygotowywać materiały promocyjno-reklamowe o Elblągu, prowadzić statystyki odwiedzin punktów informacji turystycznej, prowadzić i aktualizować bazę turystyczno-noclegową i przeprowadzać rocznie minimum 2 tysiące ankiet wśród turystów, prowadzić turystyczną stronę miasta w Internecie i współpracować z przedsiębiorcami tej branży i urzędem w sprawie promocji wydarzeń i imprez.

Do ratusza wpłynęły oferty elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Grupy Wodnej. Komisja konkursowa ma czas do 16 stycznia na rozpatrzenie ofert.