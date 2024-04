Dni w kolorze nadziei

Pola Nadziei to trwająca w ten weekend akcja, która przypomina o elbląskim hospicjum i jego pacjentach. W zamian za wsparcie darczyńcy elbląskiego hospicjum otrzymują żonkile, które są symbolem nadziei dla ciężko chorych.

Przez cały weekend wolontariusze zbierają datki na hospicjum i rozdają darczyńcom żonkile. Spotkaliśmy m. in. panie Kamilę i Ilonę.

- Dużo osób wie, o co chodzi w akcji Pola Nadziei, znają ją. Właściwie nie spotkałyśmy dziś kogoś, kto by nie wiedział, o co chodzi - podkreślają nasze rozmówczynie. Dodają, że każde wsparcie dla hospicjum jest potrzebne, bo jego działalność przecież bardzo ważna.

Jak informują organizatorzy, w akcję angażuje się wielu wolontariuszy. Jeśli jednak komuś nie udało się ich spotkać w ten weekend, może wesprzeć hospicjum na stronie internetowej zrzutki.

9 maja wraz ze Stowarzyszeniem Elaktywni i MOSIR Elbląg hospicjum organizuje V Bieg i Marsz Nadziei wraz z Rodzinnym Piknikiem w Bażantarni. Więcej szczegółów na www.ehospicjum.pl. Zapisy na bieg są możliwe tutaj.

O elbląskim hospicjum pisaliśmy niedawno szeroko w tym materiale.