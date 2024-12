Do kościoła chodzi co piąty

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Co piąty wierny chodzi w niedzielę do kościoła, co dziesiąty przyjmuje komunię świętą. Zajrzeliśmy do najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, żeby zobaczyć, jak diecezja elbląska wyglądała pod tym względem w 2023 r.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił coroczny raport dotyczący funkcjonowania kościoła w roku 2023. Jak na tle kościoła w Polsce wygląda diecezja elbląska, która zajmuje zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnią województwa pomorskiego? Jest to jedna z najmniejszych diecezji w polskim kościele katolickim: w 2023 r. funkcjonowało w niej 158 parafii (140 diecezjalnych i 18 zakonnych), inkardynowanych do diecezji było 267 księży (6 więcej niż w roku 2022). Do tego trzeba doliczyć liczbę księży zakonnych, którzy podlegają swoim zwierzchnikom zakonnym. W parafiach pracuje 263 księży (9 więcej niż w 2022 r.). Spadła liczba alumnów, w 2023 r. było ich 15, rok wcześniej - 23. Siły apostolskie uzupełnia 12 diakonów stałych. To stosunkowo duża liczba - w całej Polsce jest ich tylko 102; w większości polskich diecezji nie ma ich wcale. Raz w roku (w jedną niedzielę zwykłą) kościół katolicki liczy swoich wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. W 2023 r. w diecezji elbląskiej we mszy uczestniczyło 21,28 proc. zobowiązanych, komunię św. przyjęło - 10,22 proc. To minimalnie więcej niż w roku 2022, kiedy te wskaźniki wynosiły odpowiednio 20,8 proc. i 9,9 proc. wiernych. W dalszym ciągu diecezja elbląska jest poniżej średniej ogólnopolskiej, która wynosi w przypadku obecności na mszy świętej - 29,02 proc., przyjmujących komunię - 14,02 proc. W poniższej tabelce przedstawiamy liczbę udzielonych sakramentów w diecezji elbląskiej w latach 2019 - 2023. rok chrzest I komunia św. bierzmowanie małżeństwo 2019 4824 2579 3239 1405 2020 3833 3434 3833 923 2021 4010 4650 3224 1075 2022 3670 4695 2818 1027 2023 3135 4223 3220 brak danych

SM