Do środy trwa zbiórka pieniędzy dla powodzian

fot. czytelnika (arch. portEl.pl)

Do tej pory na specjalne subkonto, uruchomione przez elbląski samorząd, wpłynęło prawie 98 tys. złotych, z czego 50 tys. złotych przekazali przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej. Darowizny można wpłacać na rachunek o numerze 09 1020 1811 0000 0802 0460 2571 PLN z dopiskiem Darowizna dla powodzian, do 9 października (do godz. 12:00).

Środki zostaną przekazane Gminie Kłodzko, która przeznaczy je na remont jednej ze szkół podstawowych dotkniętych przez „wielką wodę”. Przypomnijmy, że w połowie września prezydent Elbląga, Michał Missan podjął decyzję o przekazaniu z budżetu miasta 100 tys. złotych, za które zakupiony został sprzęt (m.in. osuszacze, pompy, nagrzewnice). Od kilku tygodni urządzenia te pracują na południu Polski, pomagając usuwać skutki powodzi. Elbląg skumulował swoją pomoc dla Kłodzka, jak w 1997 roku w trakcie „Powodzi Tysiąclecia”. Zarówno środki przekazane z budżetu miasta jak i te ze zbiórki finansowej trafią właśnie do tej gminy.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga