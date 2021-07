Do stoczni z przewodnikiem PTTK

W ramach corocznych spacerów „Z przewodnikiem PTTK”, zapraszamy na XI edycję tego popularnego cyklu, prowadzonego przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspierania różnorodnych form turystyki aktywnej”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg.

Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu i nie tylko.

Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich legend, historii i przewodnickich ciekawostek.

W tegorocznej edycji, do prowadzenia spacerów dołączyli nowi przewodnicy turystyczni, którzy

w tym roku zdali egzamin na licencjonowanego przewodnika turystycznego po województwie warmińsko – mazurskim. Wspiera nas także archeolog elbląski.

Elbląska stocznia Ferdynanda Schichaua po dzisiejszy dzień wzbudza emocje, w Elblągu budowano statki, to w Elblągu zwodowano pierwszy okręt wojenny z przeznaczeniem dla polskiej floty. Zwodowano go 449 lat temu - 14 czerwca 1572 za czasów Zygmunta II Augusta.

Stoczniowe historie oraz ciekawostki związane z pobliską okolicą, przybliży nam najbliższy sobotni spacer.

Zapraszamy na drugie spotkanie 10 lipca, które poprowadzi przewodnik PTTK - Karol Wyszyński.

Temat: „elbląskie stocznie … i nie tylko”

spotkanie: przy Bramie Targowej o godzinie 10:00.