Dobrostan psychiczny w dobie braku psychiatrów

– Rośnie nam niestety pokolenie, które jest bardzo słabo odporne na wszelkie czynniki stresu, a do tego przyczyniają się technologia i internet, w który młodzi ludzie wsiąkają – mówił lek. med. Rafał Łuczak na wczorajszej (3 października) konferencji „Profilaktyka przez całe życie” w Elblągu.

– Na dobrostan psychiczny składają się zdrowie i szczęście – mówi Rafał Łuczak – W ujęciu ogólnokrajowym, ten dobrostan psychiczny jest bardzo ważny, bo decyduje o poczuciu solidarności w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw i wpływa na ekonomię kraju. Z roku na rok wzrasta niestety ilość czynników, które pogarszają zdrowie psychiczne. Im bardziej rozwinięty kraj, tym więcej zaburzeń psychicznych.

Jak przyznaje Rafał Łuczak, najbardziej rozpowszechnionym na świecie schorzeniem psychicznym jest depresja.

– Statystyki podają, że ponad 60 proc. populacji co najmniej raz w życiu przeszło epizod depresyjny – podaje.

Uczestnicy konferencji, fot. Mikołaj Sobczak

Rafał Łuczak zwraca też uwagę na rosnący problem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek, dodając, że to pod ich wpływem najczęściej popełniane są samobójstwa.

– Jeszcze inną kwestią jest młodzież. Rośnie nam niestety pokolenie, które jest bardzo słabo odporne na wszelkie czynniki stresu, a do tego przyczyniają się technologia i internet, w który młodzi ludzie wsiąkają. Dzieci uzależnione od internetu, kiedy są od niego odciągane, stają się agresywne. To zjawisko występuje już na całym świecie. Wydaje nam się, że dawanie pięciolatkom tabletu czy telefonu to nie jest nic złego, bo dzięki temu dziecko będzie siedziało cicho i spokojnie w jednym miejscu, ale to jest mózg, który się dopiero kształtuje, rozwija i takie gwałtowne strzały dopaminy, jakie dają krótkie formy na TikToku, uzależniają te dzieci i powodują, że chcą one oglądać więcej i więcej. Algorytm aplikacji też robi wszystko, by jej użytkownik pozostał przed ekranem jak najdłużej. Uzależnienie od internetu jest obecnie ogromnym problemem, choć nie jedynym. W Polsce coraz trudniej znaleźć piętnastolatka, który się nigdy w życiu nie upił. Dostęp do alkoholu jest zbyt łatwy, a on sam nie jest piętnowany, co widać na przykładach reklam piwa, w których pije się je przy radosnych okazjach w towarzystwie przyjaciół. Leczenie odwykowe jest bardzo trudne, dużo prościej byłoby zainwestować w profilaktykę i tłumaczyć młodym ludziom, co to jest alkohol i jak bardzo szkodliwy jest dla zdrowia – mówi Rafał Łuczak.

Pomóc młodym ludziom w walce z uzależnieniami, depresją i innymi schorzeniami mogą psychiatrzy, tych jednak, jak podkreśla Rafał Łuczak, jest za mało.

– Przy 250 procentowym wzroście zaburzeń psychicznych, liczba psychiatrów praktycznie nie wzrosła. Jak słyszę, że będzie budowany wspaniały szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, to myślę sobie, że fajnie, można postawić i pięćdziesiąt szpitali, tylko kto będzie w nich pracował? Jest mało psychiatrów dziecięcych, więc jest mało ośrodków, które mogą ich szkolić, więc jest mało psychiatrów dziecięcych i koło się zamyka. Ten problem będzie jeszcze bardzo długo rozwiązywany, choć w Elblągu i tak dobrze sobie radzimy. Mamy plan, chcemy, by powstała poradnia psychiatryczna dzieci i młodzieży. W tej chwili czekamy, czy dostaniemy na to pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Obecna poradnia jest trochę niewydolna, ale tak jak mówiłem, problemem wciąż będzie mała liczba lekarzy. Staramy się nakłaniać naszych młodych kolegów, do tego, by zajęli się psychiatrią dziecięcą, choć i tak jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo tych psychiatrów w ogóle mamy – mówi Rafał Łuczak.

Dwudniowa konferencja zorganizowana została przez prezydenta miasta, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich i Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Wykład inauguracyjny „Zagrożenia współczesnego świata w kontekście zdrowia psychicznego” wygłosił lek. med. Rafał Łuczak, specjalista w zakresie psychiatrii ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.