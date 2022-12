Dodatkowe kursy na liniach nr 21 i 22

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydenta Miasta na temat sukcesywnego wprowadzania zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej, od 2 stycznia 2023r. wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy na linii nr 21 i 22. Autobusy tych linii będą jeździły jeszcze częściej.

Zmiany będą obejmowały dodanie łącznie 20 kursów (10 kursów dla linii nr 21 i 10 kursów dla linii nr 22) w dni robocze dla obu linii. Ponadto, na wybranych kursach wprowadzone zostaną kilkuminutowe korekty. Powyższe zmiany wynikają z analizy uwag zgłaszanych przez mieszkańców miasta.

Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie Zarządu Komunikacji Miejskiej. Wymiana rozkładu na przystankach przewidziana jest na 2 stycznia 2023r.

Przypominamy również, że od 20 listopada uruchomiona została autobusowa Linia C, której trasa umożliwia bezpośredni dojazd do dwóch elbląskich cmentarzy. Nowa linia prowadzi od osiedla Nad Jarem, przez osiedle Metalowców do cmentarza Agrykola i dalej ul. Nowowiejską - 12 Lutego - Hetmańską - Grunwaldzką - Żeromskiego i Bema, a następnie ul. Łęczycką do cmentarza Dębica.

Nie wykluczone są kolejne korekty. Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej można zgłaszać pod numerem informacji ZKM: 55 235 55 00 lub pod adresem: zkm@elblag.com.pl.