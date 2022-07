Dom dla osób starszych na razie nie powstanie

Nikt nie wystartował w przetargu na utworzenie dziennego domu dla osób starszych, który ma powstać przy ul. Zamkowej. Władze miasta postępowanie unieważniły i wkrótce ponownie będą szukać wykonawcy.

Zwycięzca przetargu miał za zadanie w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy z miastem wykonać dokumentację projektowo-kosztową inwestycji, a w ciągu kolejnych trzech miesięcy wykonać odpowiednie prace. W planach jest przebudowa poszczególnych pomieszczeń, by mogło z nich korzystać na co dzień około 70 osób, powstanie także nowe wejście do budynku od strony południowej wraz z podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich i miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na przetarg ogłoszony przez władze miasta nikt się jednak nie zgłosił i postępowanie unieważniono. Wkrótce zapewne zostanie powtórzone.

Przypomnijmy, że Elbląg otrzymał dofinansowanie na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych z programu „Senior +” w wysokości 388 tys. złotych.

Obecnie w kompleksie budynków przy ul. Zamkowej, w której przez lata mieściła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, znajduje się między innymi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy Środowiskowy Dom Samopomocy.