Kreatywnie, aktywnie i edukacyjnie – tak spędzą wakacje uczestnicy projektu „Dom Sąsiedzki Wielopokoleniowy”, który dedykowany jest dla seniorów.

Dom Sąsiedzki Wielopokoleniowy to projekt skierowany do 11 seniorów, realizowany przez Forum Animatorów Społecznych a finansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej seniorów, edukacja w zakresie korzystania z technologii cyfrowej, w tym mediów społecznościowych a także włączenie seniorów w organizację wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu co tydzień seniorzy spotykać się będą na zajęciach prowadzonych przez animatora.

- W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami – mówi Zyta Wrzos, koordynator projektu. – Grupa okazała się bardzo aktywna, pełna pomysłów i chęci do działania. Cieszy nas to bardzo ponieważ poza naszymi propozycjami na zajęcia chcemy także wyjść na przeciw potrzebom uczestników i do nich dostosować tematykę spotkań. Na pewno podczas zajęć nauczymy się podstaw obsługi komputera, zgłębimy tajniki internetu i mediów społecznościowych, poćwiczymy umysł oraz wspólnie pogotujemy.

Poza cotygodniowymi spotkaniami odbędą się także cztery spotkania Kreatywnej Pracowni dla Rodzin poza Czasem skierowane nie tylko do uczestniczących w projekcie seniorów ale także do dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Na te spotkania seniorzy będą mogli zaprosić swoich bliskich, aby wspólnie z nimi kreatywnie spędzić czas – mówi animator Justyna Majewska. - Spotkania będą otwarte dla każdego, kto będzie miał ochotę w nich wziąć udział. Kreatywne pracownie poświęcimy między innymi zajęciom, jak z czegoś starego zrobić coś wystrzałowego czy przypomnimy sobie o ciekawych letnich zwyczajach.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie Piknik Sąsiedzki przygotowany przez seniorów według ich pomysłu przy pomocy animatora. – Zależy nam aby seniorzy mieli możliwość wykorzystania swojego potencjału – mówi koordynator projektu – Pragniemy im stworzyć warunki nie tylko do spotkań czy nauki nowych umiejętności ale również aby mogli podzielić się z innymi własnymi umiejętnościami, wiedzą i pasją. Organizacja przez seniorów pikniku to doskonały sposób aby mogli pokazać się jako osoby zorganizowane, aktywne i pomysłowe.

Zajęcia w ramach projektu realizowany są przy ul. Warszawskiej 55 do 13 września. Udział w projekcie jest bezpłatny.