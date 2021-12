Drive Thru wrócił do Elbląga

Wzrost zachorowań na COVID-19 sprawił, że coraz więcej osób kierowanych jest przez lekarzy na pobranie wymazu. By uniknąć oczekiwania w długich kolejkach, do Elbląga powrócił mobilny punkt pobrań tzw. drive-thru, który od poniedziałku (13 grudnia) czynny jest na parkingu przy Hali Sportowo-Widowiskowej na al. Grunwaldzkiej 135. Obsługą punktu zajmują się żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dynamiczny wzrost zakażeń na COVID-19 zarówno w naszym województwie jak i całym kraju, sprawił że w punktach pobierania wymazów tworzą się długie kolejki. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów z Elbląga i okolic, swoją działalność wznowił mobilny punkt pobrań mieszczący się na parkingu HS-W przy al. Grunwaldzkiej. Podobnie jak to było kilka miesięcy temu, obsługą elbląskiego drive-thru zajęli się żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, wchodzący w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mobilny punkt pobrań drive-thru w Elblągu czynny jest tylko w dni robocze. Wymazy są pobierane w poniedziałki w godz. 8.00-14.00, natomiast od wtorku do piątku punkt czynny jest w godz. 10.00-14.00.

— Badanie w mobilnym punkcie przebiega w bardzo prosty sposób — wyjaśnia ppor. Bartłomiej Dąbrowski, dowódca 432klp w Braniewie. — Osoba skierowana na wymaz podjeżdża samochodem do punktu wyczekania, w którym przekazuje naszemu żołnierzowi swoje zlecenie na badanie i w ten sposób zostaje zarejestrowana w systemie ewidencji. Następnie zostaje skierowana do kolejnego punktu, gdzie żołnierz pobiera wymaz. Punkt w Elblągu przygotowany został przez żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i od dziś – poniedziałku, 13 grudnia – w pełni funkcjonuje.

By skorzystać z drive-thru trzeba mieć przy sobie numer skierowania (zlecenia) od lekarza rodzinnego lub sanepidu ewentualnie podać swój numer PESEL oraz posiadać dowód osobisty. Testowanie odbywa się bez wysiadania z samochodu. Należy także pamiętać by bezpośrednio przed badaniem nie spożywać posiłków, nie pić napojów, nie żuć gumy, nie płukać jamy ustnej i nosa, nie myć zębów, nie przyjmować leków oraz nie palić papierosów. Wynik testu będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta. Wgląd do niego będzie miał również lekarz POZ, a o wyniku badania powinna poinformować przychodnia POZ, która udziela świadczeń pacjentowi.