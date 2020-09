Dwa dni jazdy po mieście gratis

W tym roku w Elblągu komunikacja miejska będzie bezpłatna nie tylko 1 listopada, ale także 31 października. Uchwałę w tej sprawie radni jednogłośnie podjęli na dzisiejszej sesji.

Od kilku lat z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską można w Elblągu korzystać 1 listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Na początku dzisiejszych obrad radny Andrzej Tomczyński w imieniu klubów radnych Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego złożył projekt uchwały, by bezpłatne przejazdy wprowadzić także 31 października. Pomysł spodobał się wszystkim, choć radni klubu PiS stwierdzili, że wpłynął on za późno, by zgodnie z przepisami można było nad nim głosować. Projekt po dyskusji trafił jednak pod głosowanie, ale już jako zgłoszony przez pełniącego obowiązki prezydenta Janusza Nowaka. „Za” opowiedzieli się wszyscy radni.

„Darmowe przejazdy komunikacją miejską w dniu 31 października 2020 roku, czyli w dniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych mają za zadanie zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego zamiast samochodów prywatnych. Efektem powinno być zmniejszenie dużego natężenia ruchu, szczególnie na drogach dojazdowych do nekropolii i złagodzenie deficytu miejsc parkingowych w okolicach cmentarzy” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Bezpłatne przejazdy 31 października oznaczają, że ZKM tego dnia może utracić przychody w wysokości 19,5 tys. złotych. Dodajmy, że wpływy z biletów corocznie w ZKM maleją. W 2019 roku spadek wyniósł prawie 6 procent. Głosując dzisiaj za zmianami w budżecie miasta radni zgodzili się także o zwiększenie dotacji na działalność ZKM o 3 miliony złotych.