Dwustu Wspaniałych

Kolejny rok, kolejna edycja samorządowego konkursu Ośmiu Wspaniałych. Dziś (25 kwietnia) poznaliśmy wolontariuszy wyróżnionych na szczeblu lokalnym. Zobacz zdjęcia.

"Pomagają starszym, młodszym, biorą udział w różnego rodzaju zbiórkach, udzielają bezpłatnych korepetycji, dobrze się uczą w szkołach, pomagają w domach, znajdują czas na pomoc pieskom ze schroniska i na spotkania ze znajomymi. Wspaniali to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat" – tak opisywano dziś laureatów tego corocznego konkursu, realizowanego obecnie w 37 miastach w kraju. Przez 25 edycji zostało w nim wyróżnionych wielu mieszkańców miasta i regionu.

- Zmieniło to całe moje życie - tak o wolontariacie mówił dziś Krzysztof Grablewski, który był pierwszym elblążaninem wyróżnionym w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Było to w 2002 roku, do tej pory 7 osób z Elbląga było laureatami ogólnopolskimi. - Wolontariat towarzyszy mi do chwili obecnej, cały czas jestem wolontariuszem – mówił. - Ten wolontariat w niczym mi nie przeszkodził, a tylko mi przez całe życie pomaga. Udało mi się skończyć 12 kierunków studiów, zrobić doktorat i cały czas ten wolontariat ze mną jest, zarówno w pracy zawodowej jak i w pracy osobistej – przyznał.

- Przez 25 lat w naszym mieście mamy młodzież nie tylko uzdolnioną, ale wrażliwą – mówił podczas gali prezydent Witold Wróblewski. - Po 25 edycjach mamy "200 Wspaniałych", to potężna grupa ludzi - przypomniał. Podziękował wolontariuszom za zaangażowanie w pomaganie innym i pogratulował tegorocznym laureatom.

Fot. Mikołaj Sobczak

W tym roku "Wspaniali" na szczeblu lokalnym to Kornelia Maruszak z SP nr 11, Oliwia Dziedzic z SP nr 11, Zuzanna Gradowska z SP nr 16, Nadia Klach z SP nr 18, Oliwia Ciumeryk z ZSG, Kaja Cejko z ZSIŚiU, Katarzyna Cherek z ZSTI, Kinga Kazimierowicz z ZSTI. Podczas dzisiejszego spotkania wyróżniono też nauczycieli-opiekunów elbląskich wolontariuszy: Annę Ostrasz z SP nr 11, Marzenę Maślińską z SP nr 18, Kamilę Szkutnik z SP nr 16, Kamilę Biedrzycką z ZSIŚiU, Katarzynę Wójcik z ZSTI, Annę Miecznikowską z ZSG.

W tym roku na szczeblu ogólnopolskim Elbląg reprezentuje Nadia Klach z SP nr 18.

- Od czterech lat czynnie działam w wolontariacie z panią Marzenką (nauczycielką z "osiemnastki" – red.), interesuję się sportem, muzyką, lubię podróżować oraz bawić się z moim kotem, mam kochaną rodzinę, która zawsze mnie wspiera - mówi o sobie 14-letnia wolontariuszka, która w pomoc jest zaangażowana z innymi członkami swojej rodziny i ze społecznością "osiemnastki". - Każda akcja jest dla mnie ważna i wyjątkowa – dodaje. - Pomagamy dzieciom, osobom starszym i schorowanym, tym w bliższym i dalszym otoczeniu, a także w Afryce. Pomagamy także zwierzętom – mówi o działaniach podejmowanych z innymi wolontariuszami.

Wyniki konkursu na szczeblu ogólnopolskim poznamy 3 czerwca.