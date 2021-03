Dyskusja: edukacja a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Nauka zdalna wpływa negatywnie na psychikę uczniów, coraz gorzej radzą sobie z izolacją. Apatia, depresja, stany lękowe, bóle psychosomatyczne, to na nie teraz skarży się młodzież. Nauka zdalna zabrała im możliwość nawiązywania relacji. Jak pomóc naszym dzieciom i młodzieży? Co zrobić, żeby szkoła wspierała a nie potęgowała problemy ze zdrowiem psychicznym – niezależnie od tego, czy pandemia jest, czy jej nie ma. Zapraszamy do dyskusji z udziałem psychologów, pedagogów i parlamentarzystów - piszą organizatorzy spotkania.

Dyskusja odbędzie się online w poniedziałek (22 marca) na profilu facebookowym senatora Jerzego Wcisły. Jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i rodziców. Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyniesie odpowiedź na pytania: jak pomóc uczniom znieść naukę zdalną i co każdy – w swojej roli: rodzica, nauczyciela, dyrektora szkoły – może zrobić, aby system edukacji wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W trakcie dyskusji Internauci będą mogli zadawać pytania zaproszonym ekspertom. Udział w dyskusji wezmą: Dorota Kujawa-Weinke - nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu. Jest mentorką i trenerką edukacyjną. Interesuje się technologią informacyjno-komunikacyjną, za co otrzymała trzykrotnie tytuł Microsoft Innovative Educator Expert i tytuł Microsoft Innovative Educator Fellow. Prowadzi bloga edukacyjnego inspirowniaedukacyjna.blogspot.com.Jest współtwórczynią Edumiesiąca, cotygodniowych webinariów na tematy edukacyjne. Należy do społeczności Superbelfrów RP. Otrzymała tytuł Edukatora Roku 2020 w edycji online. Ewelina Majchrzak - dyrektor Szkoły Podstawowej Montessori Elbląg, pedagog specjalny, trenerka metody Montessori , konsultantka psychoterapeutyczna Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, Mama trójki dzieci (15,13 i 4 lata). Marta Golbik - ekonomistka, nauczycielka akademicka i polityczka – posłanka na Sejm RP VIII i IX kadencji. Gliwiczanka. Członkini Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. W swojej pracy w Sejmie skupia się na temacie psychiatrii dziecięcej. Założycielka i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Aleksandra Pogorzelska - psycholog i trener biznesu. Wykładowca akademicki i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych: "Psychologia sportu" na Uniwersytecie SWPS Warszawa. Autorka książki: "Jak pracować zdalnie i nie zwariować", autorka kursu on-line pt. "Niezbędnik mentalny na czas zmiany". Wraz z mężem Wojtkiem wychowują dwójkę dzieci: Jakuba (14) i Zosię (11). Dyskusja odbędzie się w ramach 66. Spotkania online z senatorem Jerzym Wcisłą w poniedziałek (22 marca) o godz. 19 na profilu facebookowym senatora Jerzego Wcisły. Link do transmisji.

