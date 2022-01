Dyżury telefoniczne ekspertów ZUS i szkolenia w Elblągu

Oddział ZUS w Elblągu zaprasza w kolejnym tygodniu do skorzystania z dyżurów telefonicznych, podczas których zainteresowane osoby mogą zadawać pytania w swoich indywidualnych sprawach.

31 stycznia na temat Zasad rozliczania wpłat przekazywanych na NRS, w godz. 8:00 – 13:00 pod numerem 55 641 36 57,

3 lutego na temat Zasad rozliczania świadczeniobiorców z osiąganych przychodów, w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem 89 646 62 37 wew. 122 ,

4 lutego na temat Przyznawania, wypłaty oraz zawieszalności renty socjalnej z uwzględnieniem zmian ustawowych, w godz. 10:00 – 12:00 pod numerem 89 646 62 37 wew. 106.

Ponadto, w ramach zagadnień związanych z Polskim Ładem, zapraszamy równię na dyżury telefoniczne, dyżur online oraz szkolenie on-line dla klientów.

dyżur ekspertów ZUS i US 31 stycznia z udziałem on-line ekspertów Urzędu Skarbowego w Oddziale ZUS w Elblągu, ul. Teatralna 4, w godz. 11:00 – 13:00,

dyżur ekspertów ZUS i US 2 lutego z udziałem on-line ekspertów Oddziału ZUS w Elblągu w Urzędzie Skarbowym w Elblągu, ul. Mickiewicza 43, w godz. 11:00 – 13:00,

dyżur telefoniczny 3 lutego na temat Polskiego Ładu, rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w godz. 12:00 – 14:00 pod numerem 55 641 92 87 ,

dyżur telefoniczny 3 lutego na temat Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 01.01.2022 r., w godz. 9:00 – 12:00 pod numerem 55 641 36 57 ,

dyżur telefoniczny 3 lutego na temat Składki zdrowotnej w związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu, w godz. 9:00 – 11:00 pod numerem 89 644 88 22,

dyżur telefoniczny 4 lutego na temat Zmiany w ustalaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, Polski Ład, w godz. 12:00 – 14:00 pod numerem 89 646-62-37 wew. 205,

szkolenie online 2 lutego na temat Zmiany składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach Polskiego Ładu, w godz. 10:00 – 12:00.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

zmiany w naliczaniu i opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne;

zmiany w dokumentach rozliczeniowych;

nowych terminów składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek;

W szkoleniu weźmie również udział ekspert Urzędu Skarbowego w Elblągu, który omówi:

zmiany w skali podatkowej;

likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;

ulgę dla klasy średniej, ulga dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów;

nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek;

inne zagadnienia podatkowe związane z Polskim Ładem.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 31 stycznia, tylko mailowo na adres ZUS_Elblag_wsparcie@zus.pl

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie.

Datę i temat szkolenia.

Numer telefonu do kontaktu.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem aplikacji Webex. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.