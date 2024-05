Dzień Dziecka w parku Dolinka

Miejski festyn z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca) odbędzie się w parku Dolinka. Rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do 19. W poszczególnych strefach na dzieci będzie czekało moc atrakcji.

Od godz. 14 zapraszamy do amfiteatru oraz do strefy sportu i rekreacji przygotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W strefie sportu i rekreacji przygotowane zostaną m.in. mini boisko do piłki nożnej, dmuchańce czy laserowy paintball.

Wiele ciekawego będzie się działo na scenie amfiteatru. Tutaj występy artystyczne rozpoczną się również o godz. 14. Na scenie pojawi się utalentowana elbląska młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Studia Wokalnego Katarzyny Panicz, zaplanowane jest również przedstawienie teatralne oraz animacje w wykonaniu Teatru Vaśka.

Podczas imprezy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli również spotkać swoich ulubionych bajkowych bohaterów, skorzystać z możliwości zrobienia brokatowego tatuażu, dużych baniek mydlanych, przeciąganiu liny i wielu innych atrakcji. Zapraszamy.

Szczegółowy program, sobota (1 czerwca)

Amfiteatr

godz. 14:00-14:15 Zespół Pieśni i Tańca Perełki, Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu

godz. 14:15-15:15 Zespół Diamenty, MDK Elbląg

godz. 15:15–17:15 Teatr Vaśka, przedstawienie teatralne i animacje

godz. 17:15-17:45 Zespół Wojciecha Karpińskiego, MDK Elbląg

godz. 17:45–18:00 Zespół Tańca Nowoczesnego Street Dance, Dancehall

godz. 18:00–19:00 Studio Wokalne Katarzyny Panicz „Szalone”

Strefa sportu i rekreacji

- mini boisko do piłki nożnej

- kręgle

- rzut obręczą do celu

- laserowy paintball

- fitness i zumba dla dzieci

- konkursy sprawnościowe (równoważnia, tor linowy, trampoliny, żonglowanie piłką, hula-hop, rzut do celu)

- Straż Miejska i gra Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- dmuchańce