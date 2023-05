Dzień Mamy świętowali w Bażantarni

W piątkowy wieczór na polanie w Bażantarni odbył się rodzinny piknik pod hasłem „Dzień Mamy pod gwiazdami”. Wiele atrakcji przygotowały wspólnie Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Na uczestników czekał sportowy tor przeszkód przygotowany przez MOSiR, bieg sprawnościowy z harcerzami oraz zabawy plastyczne w namiocie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nadleśnictwo Elbląg zaprosiło na stoisko pirografii, czyli wypalania w drewnie, a o zabawy i animacje dla najmłodszych zadbali pracownicy WMBP w Elblągu. Organizatorzy nie zapomnieli także o trwającym Roku Mikołaja Kopernika – na stoisku przygotowanym przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej można było dowiedzieć, się jakie rośliny były wykorzystywane w ziołolecznictwie w czasach tego znakomitego astronoma. A w przebraniu Kopernika paradował jeden z wolontariuszy, zachęcając do robienia pamiątkowych zdjęć.

- W projekt „Dzień Mamy pod gwiazdami” włączony jest projekt, który realizuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne „Kopernik – kreatywność, kooperacja i jest realizowany z gminą wiejską Ławaryszki na Litwie, Stowarzyszenie z Litwy współpracuje z nami drugi rok. W ubiegłym roku przyjechały do nas dzieci, w tym animatorzy kultury, bibliotekarze, nauczyciele – mówi Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. – Dzięki współpracy z partnerami chcemy, by elblążanie i nasi goście poznali, co mamy pięknego na tym terenie w myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

- Prowadzimy wiele działań edukacyjnych, animacyjnych w murach biblioteki pedagogicznej, ale chcemy też wychodzić na zewnątrz, w plener. To pierwsze takie wydarzenie z tak wieloma partnerami na taką skalę Liczymy, że sprawdzimy się jako partner i inicjator. Myślę, że to nie ostatnia taka inicjatywa – dodała Elżbieta Mieczkowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Patronat honorowy: marszałek województwa warmińsk-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Partnerzy: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Nadleśnictwo Elbląg, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, ZHP: 5 EMDSH Visele i16 EŻDH Lilie.

Patronem medialnym wydarzenia była Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl