"Dziewiątka" na termomodernizację musi poczekać

Interpelację w sprawie termomodernizacji SP nr 9 skierowała do prezydenta radna Ewa Horbaczewska (KO), była wieloletnia dyrektor tej podstawówki. Jak wskazuje w odpowiedzi Michał Missan, najpierw termomodernizację czeka jednak SP nr 11 i Żłobek Miejski nr 5.

O Szkole Podstawowej nr 9 pisał niedawno nasz Czytelnik w liście do redakcji:

- W tej szkole uczy się ogromna liczba dzieci z naszego osiedla i codziennie zastanawiam się, jak to jest możliwe, że do tej pory nikt nie zainteresował się tak tragicznym stanem technicznym tego budynku. Zawada od kilku lat pięknieje budynki są wyremontowane osiedle staje się czyste bezpieczne i wygląda to naprawdę dobrze, ale niestety takie rodzynki jak Szkoła Podstawowa nr 9 psują wizerunek całego tego miejsca – twierdził mieszkaniec elbląskiej Zawady.

- Szkoła Podstawowa nr 9 jest placówką, która kształci dzieci z terenu osiedla Zawada, Rubno i Próchnik. Obecnie uczy się w niej 433 uczniów. Jest placówką rozwojową ze względu na powstające w jej obwodzie nowe bloki mieszkalne oraz planowane powstanie osiedla mieszkaniowego na Modrzewinie. Od wielu lat Gmina Elbląg bagatelizowała stan techniczny tego obiektu. Pomimo wykonanych dwukrotnie audytów termomodernizacyjnych, do remontu szkoły nie doszło. Ponadto gmina nie zapewniała środków na likwidację najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych usterek. Z roku na rok następowała dalsza degradacja budynku. Obecna kontrola techniczna wykazuje, że obiekt nie jest bezpieczny w bezpośrednim sąsiedztwie ścian zewnętrznych. W zaleceniach wykazano, że termomodernizację należy traktować priorytetowo ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników. Czy szkoła jest uwzględniona w najbliższych planach termomodernizacyjnych elbląskich placówek oświatowych? - pyta radna.

- Gmina Miasto Elbląg, jako lider Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga, w celu właściwego rozdysponowania ograniczonej alokacji przeznaczonej na efektywność energetyczną, koordynuje prace związane z ustaleniem potrzeb i możliwości wszystkich gmin ww. Związku – odpowiada prezydent Missan. - Rozważane i analizowane są więc obecnie wszystkie możliwe scenariusze, jak również kolejność realizacji zadań związanych z termomodernizacją elbląskich obiektów użyteczności publicznej. Harmonogram działań wynika przede wszystkim z najpilniejszych potrzeb i gotowości realizacyjnej – wskazuje.

Prezydent Elbląga podkreśla, że na wrześniowej sesji Rady Miejskiej zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch obiektów, czyli SP nr 11 oraz Żłobka Miejskiego nr 5. We wszystkich placówkach konieczne jest również wykonanie audytu energetycznego.

- Po zakończeniu prowadzonych analiz dotyczących kolejnych obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów oświatowych, informacja dot. realizacji następnych zadań termomodernizacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości – stwierdza Michał Missan.