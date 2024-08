Dzikie psy wciąż straszą mieszkańców

- Tak ujadają dzikie psy w lesie między Próchnikiem a Rubnem. Proszę posłuchać w ciszy. Jak zagryzą np. grzybiarza, wtedy dopiero służby ruszą do akcji – pisze nasz Czytelnik i dołącza w mailu nagranie, na którym słychać ujadające zwierzęta. O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, wracamy do niej w rozmowie z Tomaszem Świniarskim, dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

O sprawie dzikich psów na obrzeżach Elbląga pisaliśmy m. in. w materiałach Mimo wszystko to nie są wilki, Psy szczekają a mieszkańcy się boją oraz Nie udało się wyłapać zdziczałych psów.

- Temat wraca systematycznie – przyznaje w rozmowie z nami Tomasz Świniarski. - W 2019 roku minister (środowiska - red.) uniemożliwił nam odstrzał dzikich zwierząt, w tym roku marszałek województwa – wymienia.

W związku z tym postanowiono wyłapać je, rozkładając im jedzenie ze środkiem usypiającym. Próbowano tego rozwiązania w maju i w lipcu tego roku, bezskutecznie. - W ostatnim czasie nie mieliśmy zgłoszeń w tej sprawie, mimo to systematycznie jeździ na ten teren straż miejska i my jako departament – mówi dyrektor.

Dodaje, że zatrudniony przez miejską jednostkę weterynarz stawia w lesie odłownię, jednak psy nauczyły się, by do niej nie wchodzić, zrobiły to tylko "pierwsze dwa" z nich. Do rozstawionych klatek nie wszedł natomiast żaden pies.

Dzikie psy wałęsają się m.in. po terenie Zakłady Utylizacji Odpadów, co widać na nagraniach z monitoringu ZUO z września 2023 r.

Jak podkreśla Tomasz Świniarski, trwają poszukiwania nowych rozwiązań. Odpada jednak skorzystanie z komercyjnej działalności w zakresie odłowienia psów, wiąże się to bowiem z ogromnymi nakładami finansowymi liczonymi w dziesiątkach tysięcy zł, bez żadnej pewności, że problem uda się zlikwidować. Na inne propozycje - jak przyznaje dyrektor Świniarski - departament jest otwarty, jego pracownicy będą też wracać do dotychczasowych rozwiązań.

- Będziemy wracać do stosowania klatek, odłowni, rozsypiemy też znów w lesie kotlety ze środkami usypiającymi. Zrobimy to w październiku, kiedy być może będzie mniej pokarmu w lesie – mówi dyrektor DBiZK.

Według informacji, którymi dysponuje departament, mowa o stadzie ok. 12 psów. Zarządzanie Kryzysowe współpracuje z elbląskim schroniskiem, którego zadaniem jest wyłapywanie szczeniaków dzięki specjalnie przygotowanym norom, by stado się przynajmniej nie rozmnażało.