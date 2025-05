Dziś Święto Pracy i unijna rocznica

1 Maja to Święto Pracy. Jego geneza sięga 1886 r., kiedy w Chicago odbył się brutalnie stłumiony przez policję strajk robotników walczących o ośmiogodzinny dzień pracy.

Jak podaje samorzad.gov.pl. Święto Pracy a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku.

- W Polsce Święto Pracy zostało ustanowione świętem państwowym w 1950 r. i stanowiło dla ówczesnych władz komunistycznych ważny element propagandowy – czytamy na stronie Sejmu RP. - Wraz z zachodzącymi zmianami społeczno-politycznymi zmieniły się również sposób postrzegania, formy świętowania i znaczenie 1 maja. Zmianom uległa również preambuła ustawy ustanawiającej święto, dokonana przez Sejm w 2007 r. „W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń, dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej – rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego – dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej, w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości”.

Portal brewiarz.pl przypomina z kolei, że 1 maja 1955 roku, zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając świeckiemu Świętu Pracy religijne znaczenie w Kościele.

1 maja to też rocznica, w tym roku 21., przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska dołączyła do wspólnoty wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

- Wydarzenie to, będące największym w historii rozszerzeniem UE, stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej – przypominają strony sejmowe.

O tym, jak wyglądały pierwszomajowe obchody w Elblągu w dobie PRL-u, więcej w tym materiale na łamach portElu.