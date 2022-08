„Dziura na dziurze, a urzędnicy mają to gdzieś”

- Urzędnicy ignorują nasze prośby i petycje w sprawie remontu ulicy Szczecińskiej. Dziura na dziurze, a oni mają to gdzieś. Nie ma tutaj nawet chodników, a przecież blisko jest szkoła i ruch jest duży - mówią mieszkańcy domów położonych przy tej ulicy i proszą nas o interwencję.

W sprawie remontu nawierzchni ulicy Szczecińskiej mieszkańcy wysłali do Urzędu Miejskiego w Elblągu kilka pism.

- Ostatnie było wysyłane we wrześniu ubiegłego roku. Nasze prośby i pytania pozostawiono bez odpowiedzi. Ulica Szczecińska ma nawierzchnię położną przed II wojną. Po prostu dziura na dziurze, nie rozumiemy dlaczego mimo naszych wielu próśb, pism wysyłanych nie została ona wyremontowana. Tutaj auta jeżdżą bardzo szybko, blisko jest szkoła, więc jest duży ruch, a nawet nie ma chodników - mówią mieszkańcy domów położony przy ul. Szczecińskiej.

Urzędnicy Departamentu Zarządu Dróg przyznają, że ulica ta „wymaga wykonania dokumentacji projektowej, a potem kompleksowej przebudowy”, jednak w budżecie miasta nie ma na to pieniędzy. - Powyższe zadanie jest na liście potrzeb zgłoszonych przez Departament Zarządu Dróg i było rozważane do ujęcia w ramach zadań inwestycyjnych na etapie prac nad budżetem 2022 roku. Niestety, nie było możliwości finansowych ujęcia zadania w budżecie - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Ulica Szczecińska, fot. Mikołaj Sobczak

Rzeczniczka wyjaśnia również, że w pierwszej kolejności do realizacji wybrano zadania, na które pozyskano lub było możliwe pozyskanie środków zewnętrznych, a także zadania kontynuowane bądź zaplanowane wcześniej inwestycje strategiczne. - Aktualna sytuacja gospodarcza w całym kraju przekłada się nie tylko na znaczący wzrost kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, ale także bieżących kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury. Niejednokrotnie wpływa to na konieczność odstąpienia i przesunięcia w czasie części zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2022 r. Przygotowanie zadań inwestycyjnych i realizacja prac budowlanych na ulicach przewidzianych do kompleksowej przebudowy, a które nie zostały ujęte w budżecie 2022 r., będzie mogło zostać wprowadzane do budżetu etapowo, po zakończeniu wszystkich priorytetowych, aktualnie realizowanych zadań. Będzie to też możliwe w przypadku ubiegania się i pozyskania środków zewnętrznych z programów krajowych lub z funduszy unijnych - informuje Joanna Urbaniak.

Urzędnicy Departamentu Zarządu Dróg dodają także, że jeśli będzie możliwość, to przy pracach nad budżetem roku 2023 rozważą zabezpieczenie środków na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na ulicy Szczecińskiej jako zadanie kilkuletnie.