Dziury, wyrwy i zepsute samochody

- Ciężarówki odbierające śmieci „rozjeździły” dojazd na nasze podwórko i teraz psujemy swoje samochody, jeśli chcemy tutaj zaparkować. Dziury i wyrwy, tak wygląda teren, który należy do Zarządu Budynków Komunalnych i niestety, nie możemy się doczekać interwencji z ich strony – mówią mieszkańcy ul. Ogrodowej 16. ZBK odpowiada, że naprawa tego terenu leży w gestii wspólnot mieszkaniowych, które go użytkują. Zdjęcia.

Mieszkańcy ulicy Ogrodowej 16 (wspólnota mieszkaniowa), aby wjechać i zaparkować na podwórku przy swojej posesji muszą pokonać, jak mówią, „drogę przez mękę”. Ogromne dziury i wyrwy w nawierzchni, to według ich obserwacji, efekt wjeżdżającej tu (nawet kilka razy dziennie) śmieciarki. Teren ten należy do Zarządu Budynków Komunalnych, który to, zdaniem mieszkańców, nawierzchnię wjazdu powinien utwardzić.

- Śmieciarka wjeżdżała wcześniej od ul. Morcinka, ale tam jest już tak zła droga, że zaczęła od ul. Ogrodowej i rozjeździli nawierzchnię. Śmieciarka przyjeżdża nawet trzy, cztery razy dziennie, odbierać segregowane odpady. Wjeżdża, kręci kołami, gdy chce wycofać i nawierzchnia się niszczy. Same dziury i wyrwy, nie sposób teraz wjechać tutaj autem. Ja już mam samochód uszkodzony, wymienione zwieszenie i zderzak. Wzdłuż tej nawierzchni jest też węzeł ciepłowniczy, który narażony jest na zapadnięcie pod ciężarem śmieciarki. Jest też zawalona dziura, w studzience, może w nią wpaść zwierzak albo co gorzej dziecko. Naszym zdaniem to ZBK, do którego należy ten teren, powinien go utwardzić i wyrównać, nie chcemy luksusów. Ile razy sami już wysypywaliśmy gruz... - mówi jeden z lokatorów budynku przy ul. Ogrodowej.

fot. Czytelnik

W sierpniu 2020 roku mieszkańcy napisali w tej sprawie prośbę do ZBK.

- W związku ze złym, a wręcz tragicznym stanem nawierzchni wjazdowej przy ulicy Ogrodowej, my niżej podpisani mieszkańcy prosimy o remont i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego. Obecnie jedyny wjazd, z którego korzystamy, jest w tak złym stanie, że dojazd na podwórko nawet przy małej prędkości nie jest bezpieczny, a ponadto może powodować uszkodzenie pojazdów. W ostatnim czasie w aucie jednego z mieszkańców został uszkodzony zderzak. Prosimy o jak najszybszą interwencję w naszej sprawie - czytamy w piśmie mieszkańców do ZBK.

Wówczas Zarząd Budynków Komunalnych odpowiedział m.in. mieszkańcom ul. Ogrodowej 16: „że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody czynszowe z lokali mieszkalnych i użytkowych, a te środki są przeznaczane w pierwszej kolejności na remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego. ZBK nie posiada dodatkowej puli środków na zagospodarowanie terenów przydomowych i naprawę dróg”. Zaznaczył również, że teren jest użytkowany przez mieszkańców wspólnot i uważa, że prace powinny być wykonane przez nie. W piśmie przesłanym do naszej redakcji ZBK swoje stanowisko podtrzymuje.

- Na przestrzeni ostatnich lat była prowadzona bogata korespondencja i były organizowane liczne spotkania z zarządcami nieruchomości, dotyczące wydzierżawienia omawianego terenu przez wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie ulic: Żeromskiego, Ogrodowej i Morcinka. ZBK każdorazowo informował, iż przedmiotowy teren wykorzystywany jest przez ww. wspólnoty mieszkaniowe i to one powinny utwardzić dany teren, a Zarząd Budynków Komunalnych, jako pełnomocnik jednego ze współwłaścicieli nieruchomości partycypowałby w kosztach według posiadanych udziałów – poinformował nas Artur Adamczuk, zastępca dyrektora ZBK.

ZBK poinformował nas również, że sprawę uszkodzonej studzienki telekomunikacyjnej przekazał do firmy Netia S.A.

- Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela firmy Netia SA usterka powinna zostać usunięta w ciągu 7 dniu - czytamy w piśmie ZBK.