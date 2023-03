ECUS wspiera uzdolnionych 

Drogi Rodzicu! Masz zdolne dziecko? Skorzystaj z usługi społecznej pn. „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026.

Ty dajesz oparcie, a Elbląskie Centrum Usług Społecznych wsparcie finansowe

Kto może być odbiorcą?

Mieszkaniec Gminy Miasto Elbląg

Dzieci i młodzież, która nie ukończyła 20 roku życia i wykazują szczególne zdolności

Dokumentami uprawniającym do udziału w naborze do usługi jest Zgłoszenie oraz Opinia napisana przez osobę pracującą z dzieckiem

Usługa jest bezpłatna i dostępna dla 50 osób, które spełnią powyższe kryteria oraz zostaną zakwalifikowane do usługi

Odbiorca usługi może skorzystać ze wsparcia finansowego w wymiarze do 3.000 zł

Procedura naboru:

W dniach od 6 marca 2023 do 20 marca 2023 czekamy na Państwa zgłoszenia, które powinny zawierać 2 dokumenty: zgłoszenie i opinia o dziecku/młodym dorosłym.

Dokumenty dostępne są na stronie www.ecus.pl w kafelku Usługi Społeczne lub w Punkcie Przy-jęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 marca 2023 w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9, w Punkcie Przyjęć Klienta (wejście od ul. 12 Lutego) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: Nabór na usługę "Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży"

Poniżej wyjaśniamy na czym ma polegać wsparcie zdolnych dzieci przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych:

Obszary wsparcia i warunki skorzystania z usługi społecznej:

1. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach rozwijających, np. treningi w klubie sportowym, pływackie, zajęcia taneczne, aktorskie, z robotyki, itp.

2. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu stroju niezbędnego do udziału w zajęciach rozwijających.

3. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu materiałów lub sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach rozwijających.

4. Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach wyjazdowych, np. obozie treningowym, sportowym, artystycznym (wyłącznie wówczas, gdy organizowane są na terenie Polski).

5. Odbiorca usługi może skorzystać z usługi w wymiarze do 3.000 zł. Kwota wsparcia ustala-na jest przez Realizatora usługi na podstawie dokumentów dostarczonych przez odbiorcę usługi (lub rodzica/opiekuna prawnego) który na spotkanie przynosi dokumenty potwierdzające wyso-kość wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach rozwijających, np. informację o wysokości miesięcznej opłaty za udział w zajęciach, rozeznanie w formie wydruków ze stron internetowych (co najmniej 3 różne oferty) informacja ze sklepów na potwierdzenie kosztu zakupu stro-ju, sprzętu, instrumentu itp. (co najmniej 3 różne oferty) itp.

Łącznie usługą planuje się objąć 50 osób w tym zgodnie z regulaminem:

1) Rozwój talentów sportowych – 10 osób

2) Rozwój talentów artystycznych – 10 osób

3) Rozwój talentów technicznych – 10 osób

4) Rozwój talentów programistycznych – 10 osób

5) Rozwój talentów społecznych – 10 osób

Informacja o usłudze dostępna jest pod numerem telefonu: 55 625 61 20 lub 55 625 61 30

Szczegółowe kwestie opisane są w Regulaminie usługi społecznej pn. ,,Wsparcie dla dzieci uzdolnionych” ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021-2026.