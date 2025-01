Egzamin bez nagrania

fot. Anna Dembińska, arch. portel.pl

Pan Tomasz po trzecim, zakończonym negatywnym wynikiem, podejściu do praktycznej części egzaminu na prawo jazdy kategorii C, postanowił złożyć skargę. - Czułem się niesprawiedliwie i nieobiektywnie potraktowany przez egzaminatora. Chciałem złożyć odwołanie od jego decyzji, posiłkując się nagraniem z przebiegu egzaminu. W biurze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu poinformowano mnie, że egzaminy na kat. C nie są rejestrowane. Dlaczego? To moim zdaniem zamyka drogę egzaminowanym do dochodzenia swoich racji. Pozostaje jedynie słowo przeciwko słowu - mówi pan Tomasz. Dlaczego egzaminy na kat. C nie są rejestrowane?

Pan Tomasz trzykrotnie w ubiegłym roku podchodził do egzaminu na prawo jazdy kategorii C w elbląskim WORD, za każdym bezskutecznie. Mężczyzna twierdzi, że nie popełniał błędów, przez które egzamin mógłby zakończyć się wynikiem negatywnym i czuje się niesprawiedliwie potraktowany przez egzaminatorów. – Trzy razy egzaminator mnie oblał. Kategorię B prawa jazdy mam od wielu lat, jestem dobrym kierowcą, nie mam mandatów, czy punktów karnych. Uważam, że nie popełniłem podczas tych egzaminów błędów, przez które należało zakończyć je wynikiem negatywnym. Prawo jazdy na samochody ciężarowe jest mi potrzebne w wojsku i obawiam się, że ich brak może zakończyć moją karierę żołnierza – mówi mężczyzna. Po ostatniej nieudanej próbie zdobycia prawa jazdy kategorii C pan Tomasz planował złożyć odwołanie od decyzji egzaminatora. – Poprosiłem o dostęp do nagrania wideo z egzaminu. Powiedziano mi, że egzaminy na tę kategorię nie są nagrywane. Dlaczego? Tego mi już nie wyjaśniono. Przecież takie nagranie rozwiałoby wszelkie wątpliwości, a bez niego uważam, że nie mam szans na sprawiedliwe rozparzenie mojego odwołania. To będzie słowo przeciwko słowu, czyli słowo egzaminującego przeciwko mojemu. Jaki to ma sens? – pyta pan Tomasz. My pytamy w elbląskim WORD dlaczego egzaminy na kategorię C nie są rejestrowane. „Nie ma takiego wymogu prawnego” – otrzymujemy odpowiedź. Rejestrowana jest praktyczna część egzaminu na prawo jazdy kategorii B i obowiązek ten wynika przepisów „Ustawy o kierujących pojazdami”. Rejestrowane są równolegle dźwięk i obraz. Jak czytamy w Ustawie, materiał ten może także przeglądać osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik w przypadku złożenia skargi dotyczącej egzaminu. Elbląski WORD wyjaśnia również, że egzaminy na kategorię B przeprowadzane są na samochodach należących do ośrodka. W przeciwieństwie do egzaminów na inne kategorie. - WORD wychodząc naprzeciw wnioskom i prośbom kandydatów na kierowców w zakresie części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C i C+E, podpisał z chętnymi Ośrodkami Szkolenia Kierowców odpowiednie umowy w celu umożliwienia składania egzaminu na prawo jazdy tych kategorii na pojazdach należących do OSK – czytamy w mailu przesłanym nam przez Zygmunta Kiersza, dyrektora WORD w Elblągu. Oznacza to, że to ośrodki szkolenia kierowców powinny te pojazdy wyposażyć w rejestrator (art. 54a "Ustawy o kierujących pojazdami"). - WORD nie chcąc narażać na duże i niepotrzebne koszty osób prowadzących OSK, tym bardziej iż nie jest to wymagane przepisami ustawy, nie rejestruje egzaminów w zakresie kategorii C i C-FE prawa jazdy. Nie znamy także WORD-u w Polsce, który takie praktyki stosuje. Prostszym rozwiązaniem przyjętym w ustawie i stosowanym w naszym WORD jest udział instruktora w części praktycznej egzaminu – czytamy w wyjaśnieniach przesłanych nam przez dyrektora WORD w Elblągu. Koszt takiego rejestratora to ok. 5 tys. zł. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podkreśla, że po zakończeniu części praktycznej egzaminu, egzaminator szczegółowo omawia jego wyniki z osobą, która składała egzamin oraz z instruktorem, jeśli ten uczestniczy w nim jako egzaminator. - Ocena prawidłowości wykonania poszczególnych elementów zadań egzaminacyjnych, z mocy prawa należy do egzaminatora, który posiada odpowiednie wyszkolenie, doświadczenie i uprawnienia oraz odpowiada za bezpieczeństwo podczas egzaminu – czytamy w mailu przesłanym nam przez WORD. Jeśli nie zgadzamy się z negatywnym wynikiem egzaminu, możemy złożyć skargę. Mamy na to 14 dni. Skargę składamy w WORD i za jego pośrednictwem wraz z dokumentacją i wyjaśnieniami trafia ona do marszałka województwa. I to Urząd Marszałkowski ją rozpatruje..

daw