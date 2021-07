Egzamin ósmoklasisty. Jak wypadły poszczególne szkoły?

Które elbląskie szkoły najlepiej przygotowały ósmoklasistów do egzaminów na koniec nauki w podstawówkach? Prezentujemy wyniki poszczególnych placówek w rozbiciu na język polski, matematykę i język angielski, najchętniej wybierany język obcy przez uczniów.

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty, podobnie jak te rok wcześniej, odbyły się w cieniu pandemii COVID-19. Dla wielu uczniów przygotowanie się do egzaminu podczas nauki zdalnej było wyjątkowo trudne.

- Były dzieci, które poradziły sobie świetnie, ale były też takie, dla których powrót do murów szkoły to był prawdziwy szok. W oczywisty sposób stres związany z dotychczasową izolacją mógł wpłynąć na wyniki egzaminów – uważa Dorota Kujawa-Weinke, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 21w Elblągu.

W Elblągu najlepsze wyniki uzyskali uczniowie na egzaminie z języka angielskiego, średni wynik to 69%. Dodatkowo był to najchętniej wybierany język obcy, na którego zdawanie zdecydowało się 967 osób. Zaraz za nim plasuje się język niemiecki, którego wybrało... 13 uczniów.

Średni wynik z języka polskiego wynosił w Elblągu 60%. Największe problemy tradycyjnie mieli uczniowie z matematyką, której ogólny wynik w Elblągu wynosi 49%.

Wymóg powrotu sprzed ekranów komputerów do budynków szkół zdaniem wielu nauczycieli został został negatywnie przyjęty przez większość uczniów.

- W mojej klasie na 21 osób aż 16 nie chciało powrotu do szkoły. Dodatkowo wśród uczniów znajdują się często tacy, którym ciężko samemu się zmotywować do nauki w zaciszu domowym. Tacy mieli najciężej w przygotowaniu się do egzaminu. Jednak finalnie dzieciaki poradziły sobie - mimo ogromnego stresu - świetnie – dodaje Dorota Kujawa-Weinke.

Jak przedstawiają się wyniki poszczególnych elbląskich szkół? Na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy rankingi ze średnią punktacją w rozbiciu na język polski, matematykę i język angielski.

Język polski

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Elblągu – 73%

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka Ii Rakoczego W Elblągu – 65%

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Ii St. W Elblągu – 64%

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Polskich Olimpijczyków W Elblągu – 64 %

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika W Elblągu – 64%

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 63%

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki W Elblągu – 62%

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy W Elblągu – 61%

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej W Elblągu – 61%

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego W Elbląg – 61%

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza W Elblągu – 61%

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego W Elblągu – 60%

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego W Elblągu – 60%

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie W Elblągu – 58%

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego W Elblągu – 56%

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza W Elblągu – 54%

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica W Elblągu - 54 %

Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Bohaterów Westerplatte W Elblągu – 53%

Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Marii Dąbrowskiej W Elblągu – 47%

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Elblągu – 30%

Matematyka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Elblągu – 71%

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 64%

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej W Elblągu – 61%

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego W Elblągu – 55%

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie W Elblągu – 55%

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego W Elblągu – 55%

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego W Elblągu – 54%

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Ii St. W Elblągu – 54%

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika W Elblągu – 52%

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki W Elblągu – 50%

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka Ii Rakoczego W Elblągu – 49%

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków W Elblągu – 49%

Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Bohaterów Westerplatte W Elblągu – 49%

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza W Elblągu – 46%

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica W Elblągu – 39%

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego W Elblągu – 39%

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy W Elblągu – 37%

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza W Elblągu – 33%

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej W Elblągu – 33%

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Elblągu – 19%

Język Angielski

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Elblągu – 92%

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 81%

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego W Elblągu – 79%

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej W Elblągu – 78%

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego W Elblągu – 76%

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika W Elblągu – 75%

Szkoła Podstawowa Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Bohaterów Westerplatte W Elblągu – 74%

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków W Elblągu – 74%

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie W Elblągu – 73%

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza W Elblągu – 72%

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki W Elblągu – 72%

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego W Elblągu – 71%

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego W Elblągu – 70%

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka Ii Rakoczego W Elblągu – 68%

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy W Elblągu – 66%

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego W Elblągu – 62%

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica W Elblągu – 54%

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza W Elblągu – 52%

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej W Elblągu – 49%

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Elblągu – 20%

Więcej informacji o wynikach w województwie warmińsko-mazurskim, poszczególnych powiatach i gminach znaleźć można na www.cke.gov.pl