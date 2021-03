Elbląg budzi Mikołaja

Historia czteroletniego Mikołaja, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku w elbląskim przedszkolu zapadł w śpiączkę, poruszyła serca wielu mieszkańców. Kto chce i może włącza się w pomoc chłopcu, który wkrótce stanie się pacjentem Kliniki Budzik.

Mikołaj podczas drugiego śniadania w przedszkolu zakrztusił się winogronem. Do nieszczęśliwego wypadku doszło na początku lutego. Mimo długiej reanimacji doszło do niedotlenienia mózgu chłopca, który obecnie przebywa w śpiączce. Potrzebna jest długotrwała kosztowna rehabilitacja, dlatego wiele osób pospieszyło chłopcu i jego rodzinie z pomocą.

- Właśnie dostaliśmy wiadomość od lekarz prowadzącej Mikołaja, że szef Kliniki Budzik osobiście zadzwonił, żeby powiedzieć że od czwartku będzie przygotowane łóżko dla Mikołaja w Warszawie. Teraz trzymajcie kciuki za czwartkową pogodę . Transport odbędzie się drogą powietrzną. Jakiekolwiek załamanie pogody, przesunie naszą przeprowadzkę. Dzisiejsze badanie EEG się udało, zapis nadaje się do analizy. Może dlatego że pierwszy raz na EEG pozwolili wejść z mamą – czytamy na stronie „Obudź się Miki” na Facebooku, którą założyła rodzina chłopca, by na bieżąco informować osoby chcące pomóc, o stanie chłopca.

Puszki do zbiórki przygotowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu (fot. RCW)

A tych osób dobrej woli są tysiące. Organizują się na Facebooku, przekazując na licytacje na rzecz chłopca różne przedmioty. Wspierają zbiórkę na portalu pomagam.pl, na którą w ciągu 9 dni prawie 4 tysiące osób wpłaciło w sumie ponad 188 tysięcy złotych. W akcję włączyło się także Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, które przygotowało dla wolontariuszy kilkadziesiąt puszek na datki i organizuje zbiórkę pod hasłem „Obudźmy Mikołaja”.

Z kolei Off-Road Elbląg przygotował rajd samochodowy, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc chłopcu. Start w niedzielę, 21 marca o godz. 10 na Modrzewinie. - Przygotowaliśmy trzy trasy – dla aut osobowych, suvów i aut terenowych oraz trasę off road dla aut z wyciągarką – informują organizatorzy. - Kierowcy aut z napędem na 4 i z wyciągarkami będą rywalizować na Modrzewinie, natomiast dla aut osobowych i suvów została przygotowana trasa po drogach lokalnych z metą przy ścieżce dydaktycznej w Zaporowie – informuję Off Road Elbląg. - W rajdzie może wystartować każdy, kto wrzuci datek na rzecz Mikołaja do puszki. Więcej szczegółów o rajdzie znajdziecie tutaj