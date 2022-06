Elbląg przemówił kwiatami

- Przyszedł czas na realizację pierwszego z projektów kwietników dywanowych - informuje w swoich mediach społecznościowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu. Herb miasta ponownie "wyrósł" przy ul. Hetmańskiej.

- Przy ul. Hetmańskiej, wykorzystując przerwy w opadach deszczu, w błyskawicznym tempie powstał herb Elbląga - informuje ZZM.

Jak dowiadujemy się z projektu zamieszczonego w sieci, na ten dywanowy kwietnik składa się 4 tys. sztuk roślin. Konkretnie użyto 1700 szt. begonii stale kwitnącej - czerwonej, kolejne 1700 szt. białej. Kolejne 600 roślin stanowi aksamitka rozpierzchła niska.

Tyle w kwestiach "botanicznych", ale pozwólmy sobie jeszcze na odrobinę historii.

Fot. FB ZZM

- Herb Elbląga w postaci zbliżonej do używanej obecnie, tzn. z dwoma krzyżami pojawia się po raz pierwszy na pieczęci z 1357 r. Dopiero jednak od 1377 r. wizerunek tych dwóch krzyży ujęty zostaje w tarczę, co pozwala uznać go za przedstawienie herbowe - pisze dr Joanna Szkolnicka na Elbląskim Wortalu Historycznym. - Według prof. Beaty Możejko fakt umieszczenia tychże dwóch krzyży świadczy o zwycięstwie „wpływu Zakonu [Krzyżackiego] na kształt i przesłanie ideologiczne elbląskiej symboliki miejskiej” - dodaje. Jak podkreśla Joanna Szkolnicka, niektórzy badacze byli zdania, że biały krzyż symbolizował przynależność do Hanzy, bo taki sam krzyż był umieszczany w herbach niektórych innych miast należących do Związku.