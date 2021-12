Elbląg w świątecznym wydaniu

Dziś (6 grudnia) elbląską starówkę odwiedził Mikołaj i Śnieżynki. Były występy artystyczne, ulicami przejechali MotoMikołaje, można było kupić ozdoby wykonane na warsztatach terapii zajęciowej, a w całym mieście uruchomiono świąteczne iluminacje. Miejską choinkę rozświetlił prezydent Elbląga. Zobacz zdjęcia.

„Last Christmas”

„Last Christmas” w mieście, czyli zeszłoroczne Boże Narodzenie w Elblągu, pewnie do najweselszych nie należało. Może nie z powodu zawodu miłosnego, jak to było w przypadku bohatera kultowego utworu zespołu Wham!, ale z powodu pandemii. Rozświetlenie miejskiej choinki było w 2020 r. kameralne, nie odbyły się też Świąteczne Spotkania Elblążan. Podobnie jak George Michael w przywoływanym utworze można więc chyba żywić nadzieję, że kolejne święta będą lepsze.

Ten muzyczny wstęp znalazł się tu również dlatego, że kojarzone ze świętami utwory wybrzmiały dziś na starówce. Po części artystycznej, krótko po godz. 17, rozświetliła się miejska choinka umiejscowiona przy katedrze.

- Tradycyjnie co roku przed świętami zapalamy choinkę. Zapraszam już dzisiaj na 11 i 12 grudnia – zachęcał do uczestnictwa w Świątecznych Spotkaniach Elblążan Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Od 5 lat św. Mikołaj patronuje naszemu miastu – przypomniał. Życzył też mieszkańcom wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta.

„All I Want For Christmas Is You” (?)

Fot. Anna Dembińska

Na starówce można dziś było m. in. wysłać list do Mikołaja.

„Wszystko, czego chcę na święta, to ty...” - śpiewała Mariah Carey w jednym ze swoich utworów, podkreślając, że nie dba o prezenty (dziś przed rozświetleniem elbląskiej choinki tę piosenkę wykonała Kinga Szarag). A co elblążanie chcieliby dostać pod choinkę? W przeciwieństwie do amerykańskiej wokalistki raczej wypatrują jakichś konkretniejszych podarków.

- Dobry aparat fotograficzny i lampę do niego.

- Słodycze.

- Playstation 5.

- Podwyżkę, wycieczkę w góry i trzy dni w SPA.

- Może zestaw narzędzi do auta? - odpowiadają mieszkańcy.

Trudno powiedzieć, czy za spełnienie tych świątecznych marzeń powinien odpowiadać patron Elbląga, który żył na przełomie III i IV w. i daje swoje imię także elbląskiej katedrze, czy może sympatyczny, tęgi jegomość z elfami i reniferami, którego znamy choćby z reklam popularnego napoju gazowanego. Pozostaje ufać, że Mikołaje się dogadają, a prezenty dotrą do zainteresowanych.

„Merry Christmas Everyone”

A czego życzą elblążanie innym elblążanom? O to również zapytaliśmy.

- Żeby pomimo bieganiny związanej ze świętami potrafili odpocząć i spędzić ten czas z dziećmi, rodzicami czy z małżonkami. Żeby potrafili zauważyć w swoim otoczeniu tych, którzy są sami. Niech każdy z nas będzie szczęśliwy i potrafi się cieszyć małymi radościami – mówi Iwona.

- Zdrowia, dobrych inwestycji w mieście i większych zarobków, bo trochę marnie stoimy na tle kraju. I żeby wszyscy fajnie spędzili święta – dodaje kolejna elblążanka.

- Zdrówka w trudnym czasie covida i żeby ludzie spędzili czas świąt rodzinnie – mówi pan Krzysztof.

- W tych pandemicznych czasach chciałabym, żeby każdy elblążanin nie bał się żyć pełnią życia. I żeby pandemia była krótkim epizodem w naszym życiu. Życzę wszystkim cierpliwości do siebie nawzajem i docenienia tego, co mamy – podkreśla Ania.

Oby te życzenia się spełniły. Chociaż wydaje się to nieco za wcześnie, to już teraz, jak Shakin' Stevens, delikatnie podśpiewujemy „Wesołych Świąt dla wszystkich”.

Przypomnijmy raz jeszcze, że wkrótce Świąteczne Spotkania Elblążan. 11 i 12 grudnia na mieszkańców czeka m. in. świąteczny jarmark z atrakcjami, Wigilia elblążan i koncerty. Więcej tutaj.