Elbląskie drzewa dla pokoleń

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony przez ONZ w 1972 roku, chwilę wcześniej świętowaliśmy Dzień Dziecka. Dziś chcielibyśmy wyjść do mieszkańców z inicjatywą, która połączy przesłanie obu tych wydarzeń - informuje Urząd Miejski.

Wspólna inicjatywa Nadleśnictwa Elbląg i samorządu elbląskiego obywa się pod hasłem „Jedno dziecko - jedno drzewo”. To pomysł, realizowany wcześniej także w innych miastach, by narodziny dziecka - nowego mieszkańca uczcić posadzeniem drzewa.

W pierwszej odsłonie projektu do udziału zapraszamy rodziców dzieci, którym dziecko urodziło się w 2019 roku i jest zameldowane w Elblągu (według danych Urzędu Stanu Cywilnego UM, w 2019 roku urodziło się 2 663 dzieci). Rodziców chętnych do udziału w inicjatywie prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na adres e-mail: dos@umelblag.pl w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są poniżej, zamieszczone będą również na profilu fecebook'owym i stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg.

KARTA ZGŁOSZENIA



REGULAMIN

Na podstawie zgłoszeń przygotowany zostanie plan nasadzeń drzew na terenie Elbląga. Lokalizacje uzależnione będą od ilości zgłoszeń które napłyną. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, w przypadku braku obostrzeń, zakłada się, że rodzice wraz ze swoimi dziećmi z pomocą organizatorów akcji posadzą sadzonki drzew w wyznaczonych miejscach jesienią tego roku. Wszystkie rodziny, które wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pamiątkowe certyfikaty.

Celem akcji jest działanie na rzecz środowiska i społeczeństwa. Obok wymiaru przyrodniczego, który zostanie zrealizowany poprzez sadzenie drzew, akcja ma wymiar symboliczny. Każde z posadzonych drzew symbolizuje nowe życie. Sadząc drzewka w ramach projektu rodzice upamiętniają narodziny dziecka. Rosnące drzewa będą świadectwem tego pięknego wydarzenia i będą tworzyć historię dla przyszłych pokoleń, będą towarzyszyły dorastaniu, a potem dorosłemu życiu urodzonych w 2019 roku dzieci. Wydarzenie ma na calu zwrócenie uwagi mieszkańcom miasta na potrzebę ochrony przyrody, na to jak ważnym elementem w życiu ekosystemu są drzewa.