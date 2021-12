Elblążanie dla Lilianki i dla Mikołaja 

Ich historie poruszyły mieszkańców miasta. Mała elblążanka - Lilianka i mały elblążanin - Mikołaj potrzebują naszej pomocy. Poniżej opisujemy szczegóły dwóch zbiórek charytatywnych z gorącą prośbą o wparcie.

Mikołajki dla Mikołaja

Celem akcji jest wsparcie w powrocie do zdrowia dzielnego elbląskiego przedszkolaka 4-letniego Mikołaja, który w lutym tego roku w czasie pobytu w przedszkolu zakrztusił się winogronem. Niestety, w wyniku zakrztuszenia doszło do niedotlenienia mózgu i dziś chłopiec wymaga intensywnej i bardzo drogiej rehabilitacji. Wierzymy, że wróci do zdrowia. Aby marzenie rodziców, całej rodziny chłopca oraz wszystkich dobrych ludzi, którzy dopingują Mikołajka w jego walce spełniło się jak najszybciej, niezbędna jest pomoc nas wszystkich. Dlatego serdecznie prosimy o włączenie się do wspólnej akcji „Mikołajki dla Mikołaja.”

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i obecnego stanu zdrowia Mikołaja znajdą Państwo w załączonych linkach: Facebook, Uratujecie, Pomagam, KRS 0000033301 dla Mikołaja.

.

Koncert charytatywny i zbiórka dla Lilianki

Kiedy społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 dowiedziała się o chorobie Lilianki, podjęła działania aby pomóc. Osobą która rozpoczęła akcję jest Pani Emila Marzec – wychowawczyni Lilianki. Najpierw były to spontaniczne wpłaty na zrzutka.pl i konto podane przez rodzinę Lilianki, następnie kiermasze, licytacje i wiele innych.

Obecnie organizowanych jest kilka większych akcji, aby wesprzeć Liliankę, jedną z nich jest koncert charytatywny. Koncert odbędzie się 14 grudnia w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, a w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 19 do kupienia są cegiełki wstępu w cenie 30, 50 i 100 zł.

Zbiórka na zrzutka.pl została już zakończona. Liliankę wsparło aż 6849 osób. Cel zrzutki osiągnięty został zaledwie w 10 dni! Obecnie Lilianka przeszła pod opiekę Fundacji Siepomaga, gdzie można dalej zbierać środki, obecnie jest tam: 17 042,92 zł.