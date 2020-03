Elblążanie z pomocą seniorom

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, przy wsparciu samorządu, realizuje akcję pomocową - informuje prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Akcja skierowana jest do zdrowych mieszkańców Elbląga, w szczególności starszych, samotnych, niepełnosprawnych, którym zaleca się pozostawanie w domu, a którzy ze względu na sytuację życiową potrzebują pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. w zapewnieniu dostępu do podstawowych artykułów.

Każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, lub kto ma informacje o takiej osobie, winien skontaktować się bezpośrednio z Regionalnym Centrum Wolontariatu, który jest wiądacym koordynatorem akcji, pod nr tel. 600-384-230.

W akcję włączyła się również elbląska Straż Miejska. W robieniu zakupów oraz docieraniu do osób potrzebujących pomocy wspierać będą mieszkańców wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu wyposażeni w identyfikatory oraz strażnicy miejscy.

Obecna sytuacja jest wyjątkowa. Jest to czas, w którym wszyscy powinni zachować społeczną odpowiedzialność i w miarę możliwości pomagać sobie nawzajem. Dlatego zachęcam wszystkie dorosłe osoby, które są zdrowe oraz mają takie możliwości, do włączenia się do akcji. Chętne osoby mogą zgłaszać gotowość pracy wolontarystycznej polegającej przede wszystkim na robieniu zakupów osobom starszym, powinny zgłosić się pod nt tel. 600-384-230.