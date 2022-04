Kino Światowid zaprasza w dniach 25-26 kwietnia, na pierwsze spotkanie w ramach cyklu szkoleń pod nazwą: "Elementarz edukacji filmowej dla nauczycieli".

Elementarz edukacji filmowej dla nauczycieli to cykl szkoleń przygotowanych dla nauczycieli z myślą o skutecznym wykorzystaniu filmu w edukacji. Formuła spotkań opierać się będzie na części seminaryjnej, poświęconej ogólnym kwestiom związanym z edukacją filmową oraz warsztatową, w której tutorzy pokażą praktyczne sposoby realizację wybranych zagadnień z uczniami. Ponadto w programie przewidziane są projekcje filmowe.

Pierwsze spotkanie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Tematem przewodnim będą emocje. W ramach seminarium uczestnicy otrzymają link do wykładu "O emocjach w filmie" przygotowanego przez Annę Równy - trenerkę edukacji filmowej, koordynatorkę merytoryczną Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, autorkę scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej. W poniedziałek (25 kwietnia) o godz. 16:30, odbędzie się pierwsza warsztatowa projekcja filmu "Ella Bella Bingo". We wtorek (26 kwietnia) o godz. 16:30, rozpoczną warsztaty z psycholożką Karoliną Barańską, a następnie uczestnicy obejrzą drugi warsztatowy film "Filonek Bezogonek".

Informacje praktyczne:

Zapisy na szkolenie: kino@swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56

Koszt szkolenia: 50 zł (obejmuje warsztaty, seminarium i 2 projekcje).

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenie.

Program:

25 kwietnia (poniedziałek)

Seminarium online: O emocjach w filmie (prowadząca Anna Równy)

16:30 projekcja warsztatowa "Ella Bella Bingo"

26 kwietnia (wtorek)

16:30 - 18:00 warsztaty - "Film jako narzędzie do rozmowy o emocjach" - prowadzenie Karolina Barańska

18:00 - 19:00 projekcja warsztatowa "Filonek Bezogonek"