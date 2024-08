Enklawa daje popis

18-letnia Zuzia z Krakowa przeszła po linie jako pierwsza (fot. RG)

Podczas Elbląskiego Święta Chleba trwa festiwal Enklawa, na który do naszego miasta przyjechała ponad 200 pasjonatów kuglarstw i nowoczesnej sztuki cyrkowej. W piątek wieczorem zaprezentują show na scenie przy katedrze, wcześniej co godzinę pokazy na ulicach starówki. A zaczęli dzień od slackline, czyli chodzenia na boso po linie rozciągniętej nad rzeką. Festiwal, tak jak Elbląskie Święto Chleba, potrwa do niedzieli. Zobacz zdjęcia.

Festiwal Enklawa po raz pierwszy odbywa się w Elblągu, choć to już jego 17. edycja. Wcześniejsze pod nazwą Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa fundacja Exodus organizowała w Ostródzie. - Póki co wydaje nam się, że elblążanie nas całkiem dobrze przyjęli. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, bo przed nami jeszcze bardziej widowiskowe rzeczy od tych, które prezentowaliśmy tu w czwartek. To była tylko rozgrzewka. Cieszymy się, że pogoda nam dopisuje, bo dzięki temu możemy zrealizować swoje pomysły – mówi Katarzyna Smukowska, z fundacji Exodus. Pani Katarzyna która pochodzi z Elbląga, od 10 lat mieszka w Gdańsku. – To w Elblągu zaczęłam zajmować się ogniowo-cyrkowymi rzeczami. Niektórzy mogą pamiętać taki twór jak Elbląski Oddział Abstrakcyjny, to już dawno temu było – śmieje się. W piątek uczestnicy festiwalu Enklawa zapraszają widzów na spektakl nowocyrkowy na scenie przy Katedrze (godz. 22), wcześniej co godzinę będą organizować pokazy na ulicach starówki. Zaczęli od godz. 14 od slackline, czyli przechodzenia bosymi stopami po rozpiętej nad rzeką linie. Śmiałków, by spróbować swoich sił nie brakowało, i mimo że to nie byli specjaliści od tej konkurencji, radzili sobie całkiem nieźle. Jako pierwsza po linie od początku do końca przeszła 18-letnia Zuzia z Krakowa. - Było cudownie. Pierwszy raz przeszłam po takiej linie nad wodą. Trenuję od dwóch lat, ale nad gruntem. Po raz pierwszy jestem na Enklawie, jest cudownie! – powiedziała nam Zuzia Błachna po pokonaniu slackline. Na festiwal Enklawa przyjechało około 230 uczestników z całej Polski, są też goście z zagranicy. – Mamy nadzieję, że jeszcze trochę nas przybędzie, bo nie wszyscy mogli mieć wolne przed weekendem. Mamy nadzieję, że nasz festiwal zostanie w Elblągu na dłużej – dodaje Katarzyna Smukowska.

RG