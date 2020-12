Ferie w czasach pandemii

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elblągu zamiast normalnych zajęć dla sportowców będą zajęcia rekreacyjne dla młodszych klas szkól podstawowych. W Młodzieżowym Domu Kultury podobnie – zawieszono normalne zajęcia, zamiast ich będą zajęcia dla młodszych klas.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na czas ferii niemal całkowicie zreorganizuje swoją pracę. Nie będzie już zajęć dla wyróżniających się młodych sportowców, tylko zajęcia rekreacyjne dla uczniów klas I – IV szkól podstawowych.

- Zawiesza się od 28.12- 17.01.2021r. dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do MOS przez cały rok (treningi w obiektach sportowych mogą odbywać się tylko dla sportu zawodowego), dzieci i młodzież do 16 roku życia nie mogą poruszać się bez opieki osoby dorosłej do godz. 16 – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

I tu już mamy pierwsze wątpliwości. Np. co to jest sport zawodowy? Co to jest infrastruktura sportowa? Szczegóły mają być podane w rozporządzeniu rządowym, które nie zostało jeszcze opublikowane. Podobny los spotkał dzieci uczestniczące w zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, którym też odwołano zajęcia.

Pomysł na ferie w MOS wywołał małą burzę na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki elbląskiej Rady Miejskiej. Posiedzenie komisji odbyło się 17 grudnia – przed konferencją ministra zdrowia zapowiadającego wprowadzenie nowych obostrzeń

- W imieniu rodziców i dzieci, które do tej pory w czasie ferii mieli zajęcia sportowe ze swoimi nauczycielami pracującymi w MOS chciałbym zapytać. Czy rzeczywiście te osoby mają zostać bez opieki, co mają robić? Czy Państwo przewidzieli jakieś rozwiązania w tym temacie? - pytał radny Bogusław Tołwiński.

- Nie wiem, dlaczego pan mówi o tym, że jest jakaś zmiana. Placówka w związku z sytuacją covidową i koniecznością organizacji zajęć dla uczniów dla klas I – IV i organizacji zajęć, które rozwijają zainteresowania sportowe, zmieniła organizację pracy. Część nauczycieli zmienia pracę w godzinach 7.30 – 15.30. Ale z tego co mi wiadomo, jak dyrektor {MOS – przyp. SM] mi przedstawiał, część zajęć będzie się odbywała. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby jakieś zajęcia się nie odbywały – odpowiedziała Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Będą te zajęcia dla sportowców, czy ich nie będzie? Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Zapytaliśmy się o to oficjalnie w Urzędzie Miasta. I 18 grudnia po godzinie 14 dostaliśmy odpowiedź:

- Pracownicy MOS i MDK w czasie ferii realizują swoje pensum dydaktyczne w ramach jedynej możliwej formy organizacyjnej - półzimowiska dla dzieci klas I- IV. Dlatego w przypadku MOS i MDK zajęcia dla dzieci są nieodpłatne - – napisała Joanna Urbaniak.

Czyli zajęć dla sportowców w MOS nie będzie, co też potwierdziliśmy u dyrektora placówki.

- Jeżeli pokrywają się zajęcia Truso [klubu sportowego – przyp. SM] z zajęciami MOS, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się te zajęcia odbywały, tak jak powinny się odbywać normalnie w ramach działań klubu – mówiła Małgorzata Sowicka. - Natomiast jeżeli mówimy o MOS, to ta placówka jest zobowiązana do tego, żeby zabezpieczyć, zgodnie z przepisami prawa, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze rozwijające zainteresowania jedynie dla uczniów klas I – IV.

Truso i MOS to dwa niezależne byty. Dziś nie wiadomo, co z treningami sportowców w ramach zajęć klubowych – to powinno rozstrzygnąć rozporządzenie Rady Ministrów.

Powstaje też pytanie: czy w MOS i MDK – u będą organizowane półzimowiska czy tylko zajęcia. Jeszcze w czwartek Małgorzata Sowicka mówiła: - Jeżeli chodzi o półzimowiska, to dziecko będzie tam przebywało od godziny 7.30 do 15.30. Natomiast w MDK i MOS zapewniają ofertę od godziny 7.30 do 15.30. I może tak być, że będzie rotacja. Dziecko może przyjść na 2 godziny i może wyjść. Ja tam nie widzę żadnego problemu. Półzimowiska są organizowane tylko w szkołach.

Tymczasem 24 godziny później dostaliśmy informację, że jednak w MOS i MDK będą „normalne” półzimowiska. Jak się dowiedzieliśmy w MOS-ie, zgłoszenia do kuratorium oświaty zostały wysłane w ubiegłym tygodniu. Gwoli uzupełnienia – w wyszukiwarce „Baza wypoczynku” na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w poniedziałek rano (stan na 8:30) takich półzimowisk nie było.

Ferie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7 grudnia. Po czwartkowej (17 grudnia) konferencji ministra zdrowia, na której zapowiedziano zwiększenie obostrzeń już wiadomo, że z programu zajęć zniknęły zajęcia na basenie i lodowisku. Szczegółowy harmonogram ma być znany niebawem.

- Zgodnie z wytycznymi, dzieci uczestniczące w zajęciach w MOS nie będą mogły korzystać z basenu i lodowiska „Helena”. Zajęcia mogą odbywać się jedynie w obiektach placówki. W MOS w ramach półzimowisk przewiduje się dla dzieci nie tylko zajęcia sportowe – poinformowała Joanna Urbaniak.

I na tym w zasadzie można by zakończyć tekst, gdyby nie... pandemia. Od 28 grudnia do 17 stycznia ma obowiązywać narodowa kwarantanna. Elbląg ma z koronawirusem problem – w naszym mieście wskaźniki zakażeń są jedne z najwyższych w Polsce. Na razie jedyną opcją sugerowaną przez lekarzy jest słynne DDM: Dystans, Dezynfekcja i Maseczka. Generalnie nie zaleca się wychodzenia z domu i maksymalne ograniczanie kontaktu.

Sytuacja w poszczególnych powiatach w Polsce jest zróżnicowana: są powiaty (dane na niedzielę 20 grudnia) jak np. bolesławiecki (woj. dolnośląskie), gdzie wskaźnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców wynosi 0,56, czy też janowski (woj. lubelskie), gdzie wynosił 0,22. Dla porównania w Elblągu – 6,97. I tak wysokie wskaźniki utrzymują się od kilku dni. Tymczasem wytyczne są takie same dla całego kraju.

- Ministerstwo Edukacji zezwoliło na organizację półzimowisk dla dzieci, więc zgodnie z wytycznymi GIS i Ministerstwa Zdrowia je organizujemy, aby wspomóc rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci – napisała w odpowiedzi na nasze pytania rzecznik prezydenta.

Poza MOS i MDK półzimowiska będą odbywać się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, w szkołach podstawowych nr 4, 12 i 16 orz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Przygotowano ok. 500 miejsc w szkołach i 200 w MDK i MOS. Zajęcia w MOS i MDK są bezpłatne; w szkołach rodzic płaci 200 zł, miasto dokłada 140 zł.