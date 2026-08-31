Festyn średniowieczny w Tolkmicku - Europejskie Dni Dziedzictwa

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza do udziału w festynie średniowiecznym, który zostanie zorganizowany u podnóża jedynej baszty gotyckiej na terenie Wysoczyzny Elbląskiej. 19 września 2026 r. o godzinie 10:30 rozpoczniemy obchody spacerem uliczkami Tolkmicka, tropem murów obronnych, by o godzinie 12:00 przenieść się do czasów średniowiecza. Udział w spacerze jest bezpłatny lecz obowiązują zapisy. Zapraszamy do udziału!

Czym są Europejskie Dni Dziedzictwa?

Polska po raz 34. bierze udział w corocznych wydarzeniach, które obchodzone są we wrześniu, a zapoczątkowane zostały w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Główną ideą było udostępnienie obiektów zabytkowych zwykle zamkniętych dla zwiedzających. W ramach EDD organizowane są przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego zarówno narodowego, regionalnego jak i lokalnego.

Tegoroczny temat obchodów brzmi: „Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu” i

skłania do refleksji nad dziedzictwem, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania z powodu m.in. presji urbanizacyjnej czy zanikających tradycji czy zawodów. Te zagadnienia były kluczowe przy organizacji wydarzenia jakie Park krajobrazowy proponuje w tym roku.

Baszta gotycka w Tolkmicku – pozostałość fortyfikacji miejskich

Baszta znajdująca się w rękach prywatnych, jest ogrodzona i na co dzień niedostępna. W przestrzeni miasta jest anonimowa, otoczona zabudowaniami gospodarczymi i drzewami. Duży procent mieszkańców zarówno Tolkmicka jak i powiatu elbląskiego nie wie o jej istnieniu. Przebieg murów obronnych został całkowicie zatarty w przestrzeni miejskiej, a informacje dotyczące jego dawnej lokalizacji są trudne do pozyskania.

Teren przyległy do szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika, przy ul. Szkolnej 20 w Tolkmicku, vis-à-vis baszty gotyckiej, na kilka godzin powróci do czasów powstania murów obronnych. Walki rycerzy w pełnych zbrojach, tańce i śpiewy z czasów średniowiecza, pokazy kowalskie, rzemieślnicze, strzelanie z łuków, to tylko część atrakcji jaka czeka na gości 19 września 2026 r. w sobotę.

Pełny program wydarzenia www.pkwe.warmia.mazury.pl

Link do lokalizacji: https://maps.app.goo.gl/H5bn4pkSyBQbwY899

Obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 spacerem uliczkami Tolkmicka śladami murów obronnych. Spacer poprowadzi p. Dariusz Barton i p. Karolina Galińska. Start przed szkołą podstawową przy ul. Szkolnej 20, a koniec na posesji przy ul. Basztowej, na której znajduje się ostatnia zachowana baszta. Zapraszamy do zapisów: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl koniecznie w tytule SPACER W TOLKMICKU

A zaraz po spacerze zapraszamy na festyn. W czasy średniowiecza przeniesie nas Elbląskie Bractwo Historyczne, którego członkowie biorą udział w ogólnopolskich imprezach historycznych, turniejach i inscenizacjach takich jak Bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka czy turnieje łucznicze. Umiejętności kowalskie zaprezentuje drużyna p. Józefa Antczaka, znanego mistrza kowalskiego i wybitnego podkuwacza koni z Kadyn. Warsztaty z tańca dawnego, prezentację instrumentów dawnych oraz koncert muzyczny, który zakończy festyn poprowadzi Zespół Muzyki Dawnej VERATUS z Gdańska. O pyszne dania zadbają Koła Gospodyń Wiejskich z Łęcza i Pogrodzia. Nie zabraknie wyrobów rzemieślniczych twórców lokalnych.

W ramach obchodów EDD uczniowie szkoły podstawowej w Tolkmicku zostali zaproszeni do opowiedzenia swoich legend o baszcie, a ich prace w formie komiksów zaprezentujemy w trakcie festynu. Jurorami konkursu będą uczestnicy festynu, którzy za pomocą karty do głosowania pobranej w punkcie informacyjnym, będą mogli oddawać swoje głosy na najlepsze prace. Głosowanie będzie trwało w godzinach 12.30 – 14.30, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po koncercie Zespołu Muzyki Dawnej VERATUS.

Dla jurorów także przewidziano niespodziankę. Jedna z kart do głosowania, wytypowana w formie losowania przyniesie zwycięscy nagrodę - głośnik mobilny.

Wartość dodana – pomoc Uczestników i Kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej

Wydarzenie związane z dziedzictwem kulturowym będzie miało dodatkową wartość, ponieważ w jego realizację zostaną zaangażowani Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Dla Uczestników Warsztatów wiąże się to, z podniesieniem umiejętności społecznych, a dla Parku będzie ogromnym wsparciem w realizację przedsięwzięcia. Kolportaż materiałów promocyjnych, przygotowanie boiska szkolnego, rozstawianie namiotów, stoisk, udział w przebiegu konkursu szkolnego, prezentacja własnych wyrobów rzemieślniczych, to tylko część ogromnego wsparcia i prac, do których zostaną zaangażowani Uczestnicy pod okiem Instruktorów. Już dziś dziękujemy za ten ogromny wkład. Jest dla nas ogromną radością, że nasze działania związane z promocją i edukacją, przyczynią się także do nabywania umiejętności, tak potrzebnych w wyrównywaniu szans i włączeniu Uczestników w życie społeczne. Szczególne podziękowania już dziś składamy Panu Dariuszowi Bartonowi, obecnemu Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku i wieloletniemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który z ogromnym zaangażowaniem i sercem wspiera nasze działania.

Zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl