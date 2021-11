Finał konkursu na selektywną zbiórkę odpadów

16 listopada, w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, odbył się finał XXV edycji "Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów", w którym brały udział placówki oświatowe z Elbląga.

Zwycięzcą w kategorii "Edukacja ekologiczna" za najlepszą bajkę zostało Przedszkole nr 3 w Elblągu.

Przeczytaj bajkę: „Przygoda butelki Zuzi”.

Celem zadania w tej kategorii było napisanie bajki o plastiku, która ma pokazać dobre właściwości tworzyw sztucznych. Plastik ma wszechstronne i wartościowe wykorzystanie i jest dobrodziejstwem naszej cywilizacji pod warunkiem, że będziemy go segregować do żółtego pojemnika i po zużyciu przekażemy do recyklingu. Bajka powinna była zakończyć się morałem.

W kategorii "Edukacja ekologiczna" do wykonania były 3 zadania: film pt. „Z puszką aluminiową w nieskończoność”, Bajka o plastiku oraz puzzle pokazujące cykl życia plastiku.

W kategorii najlepszy film pt. „Dajmy puszkom drugie życie” zwyciężyło Niepubliczne Przedszkole WIKI, a za najlepsze puzzle pokazujące cykl życia plastiku zwyciężyło Przedszkole nr 21 w Elblągu.