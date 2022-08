Fotka na przyszłość

Kapsuła Czasu – między innymi taki pomysł na świętowanie jubileuszu 60-lecia istnienia ma Galeria EL. Jednym z elementów kapsuły, która ma zostać otwarta za kolejne 60 lat, będzie wspólna fotografia (a może fotografie?) mieszkańców. Zdjęcia wykonano dziś (28 sierpnia) na dziedzińcu galerii. Zobacz też naszą fotogalerię ze spotkania.

Diamentowa rocznica Galerii EL wybiła tak naprawdę 27 marca, 60-lecie działalności postanowiono jednak mocniej zaakcentować we wrześniu. Przy okazji Elbląskiego Święta Chleba zaproszono elblążan do zrobienia sobie wspólnych zdjęć, które trafią do Kapsuły Czasu. Była więc okazja, żeby "przejść do historii" obecnością na fotce i przez złożenie podpisów, które zostaną zdigitalizowane.

A co nas czeka w związku z 60-leciem we wrześniu?

- Będzie można zobaczyć wystawę archiwów związanych z założeniem Galerii EL - zapowiadał dziś Maciej Olewniczak. - Zapraszamy serdecznie na 29 września na oficjalne 60-lecie, podczas którego Kapsuła Czasu będzie wmurowana wewnątrz Galerii EL - dodał. Z okazji jubileuszu przygotowywany jest też m.in. specjalny podcast.

Przypomnijmy, że z okazji 60-lecia Galerii EL tekst o niej opublikował na naszych łamach Daniel Lewandowski.

- Otwarcie Galerii EL stało się wydarzeniem nie tylko na skalę Elbląga. To przykład porywającej inicjatywy grupy zapaleńców i życzliwego stanowiska lokalnych władz wobec oddolnej inicjatywy. Powiatowe miasto Elbląg otrzymało za jednym zamachem galerię malarską, sale ekspozycyjne i klub spotkań dyskusyjnych – pisze autor o początkach tej instytucji. Cały artykuł jest tutaj.