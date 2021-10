Fundacja Końskie Zdrowie zaprasza na Hubertusa

Jeździecka Ekipa Fundacji Końskie Zdrowie zaprasza na obchody święta Hubertus 2021, które odbędą się w sobotę (16 października), na terenie ośrodka przy ulicy Okólnik 4.

Sobotnie wydarzenie to hołd tradycji jeździeckiej. Organizatorzy nieustannie promują wszelkie aktywności jeździeckie w każdej grupie wiekowej. Nadchodząca sobota to okazja by spotkać się w plenerze w szerokim gronie i podziwiać piękno koni i jesienną aurę.

Program dnia przedstawia się następująco:

12.00 Przywitanie gości, przyjazd konnicy Fundacji Końskie Zdrowie i Stajni Wilkowo oraz gonitwa gówna na łące

13.00 wyjazd w teren

13:00 Lisek dla PRZEDSZKOLAKÓW FKZ

14:00 gonitwa kłusem na parkurze

15:00 gonitwa stęp na parkurze

16:00 szukanie lisa dla początkujących jeźdźców FKZ

Organizatorzy przygotują atrakcje dla wszystkich widzów kolejnych gonitw. Będzie ognisko a dla dzieci udostępniony parkur hobby horse i nie wykluczone, że odbędą się wyścigi w workach lub inne konkurencje.