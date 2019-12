Galeria pod psem i kotem (Odc.80)

Jasiu (po lewej) i Cherry (fot. Schronisko w Elblągu)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dziś przedstawiamy Wam Cherry oraz Jasia. Te dwa cudne zwierzaki czekają na ludzi, którzy się nimi zaopiekują. Może będzie to ktoś z Was? Cherry trafiła do Schroniska w połowie października, z ul. Żuławskiej. "Cherry to kilkuletnia suczka średniej wielkości. Jest łagodna i bardzo przyjazna w stosunku do ludzi" - opowiadają jej opiekunowie ze Schroniska. Jasiu w Schronisku znalazł się w połowie czerwca, razem ze swoim rodzeństwem. Miał wtedy ok. pięć tygodni. "Jasiu to oswojony kocurek o spokojnym, aczkolwiek również skorym do zabawy, usposobieniu" - tak opisują go ci, którzy zajmują się nim na co dzień. Zobacz więcej zdjęć Cherry oraz Jasia.

mw