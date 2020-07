#Gaszynchallenge w Niezapominajce

Personel Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" w Elblągu podjął wyzwanie włączając się do akcji #gaszynchallenge, wspierającej dzieci chore na SMA. Nominacja otrzymana od DPS ul. Pułaskiego zmobilizowała nas do dołączenia do akcji #gaszynchallenge, pomaganie przez pompowanie. Dziękujemy za nominację.

Pracownicy DPS „Niezapominajka" w Elblągu, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem i pomaganiem osobom starszym i niesamodzielnym z wielka przyjemnością włączyli się do akcji #gaszynchallenge. Akcja wspiera dzieci z chorobom SMA czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. Niezapominajka dołącza się do zbiórki pieniędzy na leczenie dla Maciusia. Do zadania DPS „Niezapominajkę" nominował Dom Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Puławskiego. Dziękujemy i oczywiście stajemy na wysokości zadania. Do dalszej pomocy nominowani zostali DPS „Mors" w Stegnie, ŚDS „Lazarus" w Elblągu i ŚDS przy ul. Traugutta w Elblągu.

DPS Niezapominajka