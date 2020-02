Gdy zepsuje się tramwaj lub autobus...

Czy w razie awarii pojazdu komunikacji miejskiej przewoźnicy są zobowiązani do podstawienia pojazdu zastępczego? Czy istnieje możliwość uwzględnienia tej opcji w kolejnym kontrakcie – pyta w interpelacji do prezydenta radny Cezary Balbuza. Co na to prezydent?

Radny Cezary Balbuza zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach doszło do kilku awarii w komunikacji miejskiej, szczególnie tramwajów. Dlatego po sygnałach zgłaszanych przez mieszkańców zwrócił się z interpelacją do prezydenta w sprawie obowiązujących w mieście procedur na wypadek takich awarii. - W wyniku jednej z awarii został wstrzymany ruch tramwajowy w kierunku północnych dzielnic Elbląga. Ze stojących wozów tramwajowych pasażerowie wysiadali bezpośrednio na jezdnię pomiędzy stojące lub jadące samochody. Była to sytuacja niebezpieczna, nikt nie zabezpieczał ewakuacji, ani nie zapewniał transportu zastępczego. Sporo pasażerów to osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci – pisze radny Balbuza. - Awarie środków komunikacji miejskiej nie należą w Elblągu do rzadkości i narażają pasażerów na różne niedogodności. Czy istnieją procedury zapewniające bezpieczną ewakuację pasażerów z zepsutych środków komunikacji miejskiej? Czy w razie awarii pojazdu komunikacji miejskiej przewoźnicy są zobowiązani do podstawienia pojazdu zastępczego? Czy istnieje możliwość uwzględnienia tej opcji w kolejnym kontrakcie? Czy istnieje procedura zwrotu pasażerom pieniędzy za niezrealizowane usługi transportowe? - pyta radny. Na interpelację Cezarego Balbuzy odpowiedział prezydent Witold Wróblewski, który przyznał, że Zarząd Komunikacji Miejskiej, przygotowując się do nowego przetargu na obsługę linii autobusowych, rozważa możliwość wprowadzenia do przyszłych umów zapisów zobowiązujących przewoźników do posiadania określonej liczby autobusów rezerwowych. - Tramwaje Elbląskie nie posiadają własnych autobusów, a wydanie pisemnego zlecenia (wymogi Inspekcji Transportu Drogowego) spółce autobusowej i uruchomienie komunikacji zastępczej zajmuje minimum kilkadziesiąt minut. Ze względu na specyfikę trakcji tramwajowej, a także charakterystykę tras (duże zagęszczenie linii i stosunkowo niewielkie odległości pomiędzy przystankami) podstawienie autobusu w przypadku relatywnie krótkotrwałych utrudnień spowodowanych awarią wagonu nie było dotychczas praktykowane – odpowiedział Witold Wróblewski. - W przypadku awarii tramwaju TE zobowiązane są do zapewnienia komunikacji zastępczej tramwajami rezerwowymi niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu oraz zapewnienia punktualności kursowania tramwajów zgodnie z rozkładem jazdy. Prezydent dodał, że przewoźnicy autobusowi mający problem z zapewnieniem ciągłości usług, płacą kary nakładane przez ZKM, przewidziane w umowach. - Zgodnie z obowiązującymi w elbląskiej komunikacji przepisami, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jak np. awaria, pasażer ma możliwość kontynuowania podróży innym pojazdem komunikacji miejskiej na zbliżonej trasie i kierunku na podstawie biletu/opłaty za przejazd wniesionej w poprzednim pojeździe – informuje prezydent Elbląga. - Spółka TE jest zobowiązania do załatwienia we własnym zakresie wszelkich skarg zgłoszonych przez pasażerów (…) TE ponoszą odpowiedzialność za udokumentowane szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi zadaniami. Spółka posiada niezbędną polisę ubezpieczeniową, dotyczącą tego rodzaju szkód. Prezydent dodał również, że dotychczas ZKM nie odnotował sygnałów lub skarg dotyczących problemów z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pasażerom w sytuacji wystąpienia awarii. - Tramwaje Elbląskie posiadają własne procedury kierowania opuszczaniem wagonu przez pasażerów w sytuacjach awaryjnych i są one stosowane. W TE została wprowadzona instrukcja służbowa określająca zasady postępowania w określonych sytuacjach, w tym także w sytuacjach awarii. Zasady te mają wyeliminować lub ograniczyć możliwość powstawania wypadków przy pracy i w ruchu ulicznym oraz awarii tramwajów na trasach komunikacyjnych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów korzystających z usług przewozowych komunikacją tramwajową ponoszą TE – dodał Witold Wróblewski.

oprac. RG