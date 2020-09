Ginekologia w Szpitalu Wojewódzkim prawie gotowa na połączenie

- Jeżeli chodzi o konsolidację pediatrii w jednym szpitalu, a położnictwa w drugim szpitalu - to ma ona przede wszystkim służyć pacjentom – mówiła Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu podczas dzisiejszej konferencji prasowej

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym kończy się remont oddziału położniczo-ginekologicznego. Koszt modernizacji wraz z wyposażeniem to 15 mln zł. Dla pacjentek oznacza m.in. powrót porodów rodzinnych.

- Nie mieliśmy porodów rodzinnych ze względu na to, że w trakcie remontu „porodówka” było w innym miejscu niż dotychczas. Nie było tam warunków, aby wprowadzić dodatkowe osoby do porodu rodzinnego. Obecnie myślimy, żeby do porodów rodzinnych wrócić, tak jak było wcześniej – mówiła Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Przypomnijmy: że oddziały pediatryczne w Elblągu zostaną połączone, a nowy oddział pediatryczny docelowo znajdzie swoje miejsce w Szpitalu Miejskim. Ale nie od razu... Dopóki w Szpitalu Miejskim nie zakończy się remont, oddział będzie w dalszym ciągu funkcjonował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jako... oddział Szpitala Miejskiego.

- Dla pacjentów nie będzie to miało żadnego znaczenia. Przyjdą i zostaną obsłużeni w Szpitalu Wojewódzkim. Sprawy organizacyjne będą rozwiązywane na poziomie dyrektorów obu placówek – wyjaśniała dyrektor szpitala wojewódzkiego.

Pielęgniarki z oddziału pediatrycznego, który ma zostać wchłonięty przez Szpital Miejski, będą miały wybór: czy pracować nadal w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na innym oddziale czy zostać na pediatrii już w Szpitalu Miejskim.

- Personelu brakuje i to, że ktoś kogoś będzie zwalniał, to raczej nie wchodzi w rachubę – mówiła Elżbieta Gelert.

Zmiany czekają też ginekologię. Oddział ze Szpitala Miejskiego zostanie połączony z analogicznym oddziałem w Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane na początku października, a zmiany mają zacząć się od nowego roku. Pisaliśmy o tym tutaj i tutaj.