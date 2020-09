Ginekologia przeprowadza się do Szpitala Wojewódzkiego

Ginekologia ze Szpitala Miejskiego ma zostać przeniesiona i połączona z analogicznym oddziałem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Taką samą drogę tylko w odwrotnym kierunku ma pokonać pediatria, ale później, kiedy zakończy się remont i rozbudowa Szpitala Miejskiego. Dyrektor miejskiej placówki Mirosław Gorbaczewski wyjaśniał powody i zasady tych zmian.

Oddział pediatryczny z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ma zostać przeniesiony do Szpitala Miejskiego natomiast „miejska” ginekologia ma znaleźć swoje miejsce w szpitalu wojewódzkim. Pisaliśmy o tym tutaj. Dziś (16 września) w Szpitalu Miejskim wiceprezydent Elbląga Michał Missan i dyrektor szpitala Mirosław Gorbaczewski przedstawili wstępne szczegóły.

- Chcemy optymalizować usługi medyczne w mieście. Wpisuje się to w inicjatywy rządowe. Projekt ustawy o funduszu medycznym przewiduje środki na racjonalizację rozmieszczenia poszczególnych specjalności, koncentracji kompetencji, infrastruktury i kadr, wsparcie procesów racjonalizacyjnych. Jeżeli ustawa przejdzie przez parlament, to będziemy już przygotowani, aby aplikować o te środki – wyjaśniał wiceprezydent Elbląga Michał Missan.

- Zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych w naszym województwie, jeżeli w odległości mniejszej niż 40 kilometrów jest inny szpital o podobnym charakterze, czyli np. szpital, w którym jest oddział ginekologiczno-położniczy, należy rozważyć konsolidację tych usług – dodał Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Co to oznacza dla pacjentów? Pacjentki ginekologii będą musiały korzystać z usług Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W najbliższym czasie będzie w nim otwarty nowy trakt porodowy.

- Wszelkiego rodzaju działania powodujące pewne zmiany budzą wśród mieszkańców i pracowników wiele niepokoju. Chciałbym wszystkich państwa zapewnić, a w szczególności elblążanki, panie, które dotychczas korzystały z naszych usług, że w wyniku naszych działań żadna elblążanka nie będzie musiała korzystać z usług medycznych poza Elblągiem, wszystkie panie będą zaopiekowane na najwyższym poziomie – przekonuje Mirosław Gorbaczewski.

Konsolidacja oddziałów ma rozpocząć się od 1 stycznia 2021 r. Wojewódzki Szpital Zespolony musi uzyskać zgodę swojego organu prowadzącego, czyli zarządu województwa, na taką operację. Szpital Miejski analogiczną zgodę - prezydenta Elbląga - już ma. Potem przyjdzie czas na rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Chcemy, żeby kontrakty z NFZ poszły za przenoszonymi oddziałami – mówił dyrektor Szpitala Miejskiego.

Zmiany dosięgną także pracowników. Osoby zatrudnione w Szpitalu Miejskim na umowę o pracę na oddziale ginekologiczno-położniczym (ok. 20 położnych) przejdą do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Inaczej ma się sprawa w przypadku lekarzy zatrudnionych na kontraktach.

- Kontrakty są zawarte do końca 2020 r. Nowe konkursy na kontrakty na tym oddziale w przyszłym roku nie będą ogłaszane – wyjaśnia Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego.

W praktyce oznacza to, że lekarze będą musieli rozmawiać z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w sprawie ewentualnego zatrudnienia. Szczegóły ze strony WSZ nie są na razie znane.

Szpital Miejski czeka wielka przebudowa. W części przy ul. Komeńskiego znajdą się oddziały zabiegowe, chirurgia dziecięca, pediatria (połączony oddział z pediatrią ze Szpitala Wojewódzkiego), ortopedia, zostanie wybudowany nowy blok operacyjny. Przy ul. Żeromskiego znajdą się oddziały rehabilitacji i psychiatryczne.

- Gdyby oddział ginekologiczno-położniczy miał zostać w Szpitalu Miejskim, musielibyśmy wybudować nowy trakt porodowy. To jest koszt kilkunastu, może kilkudziesięciu milionów złotych, w sytuacji kiedy szpital wojewódzki właśnie takie środki wydał i ma jeden z najnowocześniejszych traktów w całym regionie – mówił Mirosław Gorbaczewski.

Dopóki w Szpitalu Miejskim będzie trwał remont, oddział pediatryczny nie zmieni swojej lokalizacji.

- Dopóki będzie remont, planujemy, żeby oddział pediatryczny był naszym „wysuniętym punktem” w Szpitalu Wojewódzkim. Nie będziemy go przenosić do gorszych warunków. Chcielibyśmy, żeby pediatria funkcjonowała w Szpitalu Wojewódzkim dopóki nie przygotujemy bardzo dobrych warunków lokalowych, sprzętowych, diagnostycznych. Tak żeby przeniesienie nastąpiło do jak najlepszych warunków – wyjaśniał dyrektor Szpitala Miejskiego.