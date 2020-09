Szpitalna roszada w pediatrii i ginekologii

Oddział pediatryczny z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu ma zostać przeniesiony do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu, natomiast „miejska” ginekologia ma znaleźć swoje miejsce w szpitalu wojewódzkim. - Wszelkie działania zmierzające do centralizacji usług pediatrycznych w naszym mieście mają na celu dobro dzieci i młodzieży, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów i środków - zapewnia Magdalena Rubczewska, rzecznik prasowa szpitala wojewódzkiego.

Przenosiny pod warunkiem

O przenosinach pediatrii ze szpitala wojewódzkiego do miejskiego mówi się już od 2011 roku. Wówczas pracownicy pediatrii w wojewódzkim obawiali się, że mogą one zaszkodzić małym pacjentom, także rodzice byli przeciwni przeniesieniu oddziału. Do Urzędu Miejskiego w Elblągu wpłynęła wówczas podpisana przez 2 tys. osób petycja, sprzeciwiająca się „przeprowadzce” pediatrii. - Pediatria zostanie przeniesiona ze szpitala wojewódzkiego do miejskiego po spełnieniu wszystkich warunków i kryteriów, niezbędnych do dobrego funkcjonowania takiego oddziału – deklarował ówczesny wiceprezydent Elbląga Tomasz Lewandowski. Chodziło tutaj przede wszystkim o brak odpowiedniego sprzętu diagnostycznego w szpitalu miejskim. Więcej o tym w naszym artykule.

Dzisiaj sprawa przenosin pediatrii do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu powraca. - Z końcem roku 2020 przewidziana jest likwidacja oddziału pediatrycznego i niemowlęcego w szpitalu wojewódzkim w Elblągu. Dzieci z Elbląga i okolic mają trafiać wyłącznie do szpitala przy ul. Żeromskiego lub w razie braku miejsc do Pasłęka, Braniewa i Olsztyna. Jako rodzice nie wyrażamy zgody na podejmowanie takich decyzji bez konsultacji społecznych. Chcemy leczyć dzieci w naszym mieście - czytamy w anonimowym liście przesłanym do naszej redakcji przez jednego z Czytelników.

Jak podkreśla Magdalena Rubczewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, „nie ma mowy o likwidacji świadczeń pediatrycznych, ani o zmniejszeniu liczby łóżek pediatrycznych w naszym mieście”.

- Od lat trwa ogólnopolska debata dotycząca konsolidacji tych samych świadczeń medycznych w szpitalach blisko siebie położonych, dotyczy to również naszego miasta. Całościowa opieka szpitalna nad pacjentem do 18. roku życia bezwzględnie wymaga funkcjonowania w jednym miejscu zarówno pediatrii zachowawczej, jak i pediatrii zabiegowej. Obecnie w Elblągu pediatra zachowawcza mieści się w szpitalu miejskim, jak i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, natomiast chirurgia dziecięca tylko w szpitalu miejskim w Elblągu. Dyskusja umiejscowienia pediatrii w jednym szpitalu w Elblągu trwa od ponad 10 lat. Ostatecznie wspólnie ustalono, że docelowo całościowa opieka pediatryczna mieścić się będzie w szpitalu miejskim przy ul. Komeńskiego w Elblągu – wyjaśnia Magdalena Rubczewska.

Zapewnia również, że szpital miejski zadbał o to, „aby posiadać niezbędny sprzęt do diagnostyki, w tym w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.”

- Obecnie placówka ta przystępuje do modernizacji infrastruktury, aby sprostać potrzebom oddziałów pediatrycznych, niemowlęcego i dla dzieci starszych. Jeszcze raz chcemy podkreślić, iż usługi pediatryczne w naszym mieście będą utrzymane na dotychczasowym poziomie, przy zachowaniu niezbędnej liczby miejsc. Zarówno kadra jednego, jak i drugiego szpitala znajdzie zatrudnienie tak jak dotychczas. Wszelkie działania zmierzające do centralizacji usług pediatrycznych w naszym mieście mają na celu dobro dzieci i młodzieży, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów i środków – informuje Magdalena Rubczewska.

W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu poinformowano nas jedynie, że „trwają prace nad konsolidacją usług”. - Szpital Miejski św. Jana Pawła II w ramach optymalizacji świadczeń medycznych w Elblągu we współpracy z Organem Założycielskim, Radą Społeczną Szpitala i Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego pracuje nad konsolidacją usług, nad poprawą jakości pracy oraz nad zwiększeniem efektywności i dostępności do świadczeń medycznych. Aktualnie trwają rozmowy w tym zakresie – informuje Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Ginekologia do wojewódzkiego?

W piątek (11.09) przed szpitalem miejskim odbyła się konferencja posłanki Lewicy Moniki Falej dotycząca innych „przenosin”. Oddział Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu miałaby czekać przeprowadzka do szpitala wojewódzkiego.

- Docierają do mnie niepokojące informacje dotyczące likwidacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Najbardziej niepokojące jest to, że dowiadujemy się o tym z mediów, nie ma żadnej dyskusji merytorycznej w tym temacie z radnymi miejskimi. Z moich informacji wynika, że oddział ten jest wygaszany – mówi posłanka Falej.

Monika Falej wysłała w tej sprawie pismo do prezydenta Elbląga. Czytamy w nim między innymi: „Od dłuższego czasu trwają konkretne działania. Ograniczono pracę oddziału ginekologicznego na I piętrze szpitala, komasując go w zmniejszonym wymiarze na parterze, na ternie położnictwa, co utrudnia zabiegi operacyjne. Na miejsca odchodzących na emeryturę położnych nie przyjmuje się nowych. Prawdopodobnym terminem zamknięcia ginekologii miejskiej jest koniec 2020 roku. Czy mimo społecznej negacji zamierza Pan zlikwidować i przenieść oddział ginekologiczno - położniczy?"

W 2020 roku z oddziału ginekologicznego w szpitalu miejskim skorzystało 2100 pacjentek. Władze miasta na razie komentują sprawy. Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga zapewniła nas, że w sprawie oddziałów pediatrii i ginekologi ma zostać wkrótce zorganizowana konferencja prasowa, na której zostanie podanych więcej szczegółów.