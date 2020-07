Głosowanie poza Elblągiem? Na zaświadczenie trzeba poczekać

- Chciałem otrzymać zaświadczenie, żeby móc głosować poza miejscem, w którym widnieję w spisie wyborców. Zostałem jednak odesłany, by przyjść w następnym tygodniu - mówi nasz Czytelnik. Dodaje, że komplikuje to jego plany związane z pobytem poza Elblągiem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania, o które chciał się ubiegać nasz Czytelnik, umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Takie zaświadczenia wydaje Departament Spraw Obywatelskich. W związku z trwającą pandemią, by załatwić tę lub inną sprawę w urzędzie, trzeba jednak być umówionym: liczba interesantów przebywających jednocześnie w budynku jest ograniczona.

Dziś (3 lipca) ok. południa, interesantów przy wejściu do urzędu było kilku. Część z nich czekała tam po odbiór wspomnianego zaświadczenia, niektórzy stanęli w kolejce, by załatwić inne sprawy.

- Trzeba dzwonić i się umawiać, ale lepiej jest po prostu poczekać, bo jak ktoś nie przyjdzie na umówioną godzinę, to pani wpuszcza w jego miejsce. Mi się tak ostatnio udało tu wejść, a nie byłem umówiony – mówił jeden z nich. - Urzędnicy mówią, że w środku mogą być trzy osoby jednocześnie – dodał.

- Normalnie nie da się wejść, jest zamknięte, pani otwiera drzwi i wpuszcza umówionych – podkreślił kolejny.

- No dobrze, ja mogę przyjść w przyszłym tygodniu – przyznał jeden z oczekujących. - Przez telefon powiedziano mi, że do wtorku mają tu obłożenie – wyjaśnił.

Jednak nie każdy, jak m. in. nasz Czytelnik, chce czekać na otrzymanie zaświadczenia do przyszłego tygodnia. Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu wyjaśnia, że w związku z regulacjami dotyczącymi pandemii, na dokument będzie trzeba poczekać. Wiąże się to również z dużym zainteresowaniem taką formą uczestnictwa w nadchodzącej II turze wyborów.

- Nigdy nie było tak dużego zainteresowania mieszkańców, by móc głosować w innym miejscu. Niestety, wiąże się to z koniecznością oczekiwania na wydanie odpowiedniego zaświadczenia – podkreśla. - Naszym obowiązkiem jest oczywiście zabezpieczenie prawa do głosowania, takie zaświadczenia musimy wydać do piątku 10 lipca, do godz. 14.30. O terminie wydania dokumentu decyduje kolejność zgłoszeń, to ona jest uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków. Jako urząd funkcjonujemy inaczej z względu na trwającą pandemię, umawiamy pojedynczych interesantów, to leży także w ich interesie, by nie tworzyć zgromadzeń – wyjaśnia.

Urzędnik przypomina też, że gdy dany obywatel otrzyma już takie zaświadczenie, a z jakichś powodów będzie jednak głosował w miejscu, w którym dotąd figurował w spisie wyborców, musi ten dokument zabrać ze sobą. - Tylko na jego podstawie można oddać głos, jeśli wcześniej wnioskowało się o jego wydanie – zaznacza.